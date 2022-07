Vierdaagse wordt driedaagse vanwege verwachte tropische temperaturen

Het Kwaku-festival in de Bijlmer profiteerde dit weekeinde volop van het mooie weer. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Bij zulke omstandigheden kan een flinke inspanning leiden tot oververhitting of uitdroging. Marsleider Henny Sackers vindt het daarom ‘niet verantwoord’ om te wandelen. Alternatieven, zoals het inkorten van de route of eerder van start gaan, noemt hij ‘niet toereikend’.

Volgens Sackers zijn de verwachte omstandigheden van dinsdag ‘slechter dan we in 2006 hebben meegemaakt’. Toen werd het 34 graden op de eerste wandeldag. Door de hitte vielen twee doden en werden 69 mensen in het ziekenhuis opgenomen. De organisatie gelastte de wandeltocht daarop af.

Aanstaande dinsdag zouden de wandelaars opnieuw over de schaduwloze dijk langs de Waal moeten, waar het in 2006 mis ging. In plaats daarvan begint de tocht woensdag, wanneer het met temperaturen tussen de 25 en 30 graden aanzienlijk koeler zal zijn.

Waarschijnlijk geen nieuw hitterecord

Niet alleen in Nijmegen wordt het deze week heet. Voor maandag zijn bijna overal in het land tropische temperaturen voorspeld: in het noorden rond de 30 graden, in het zuiden richting de 35. Dinsdag stijgt het kwik vijf graden verder. Toch verwacht het KNMI niet dat het nationaal hitterecord van 40,7 graden, in 2019 gemeten in het Noord-Brabantse Gilze-Rijen, zal sneuvelen.

De hitte is het gevolg van warme lucht uit Frankrijk en Spanje. Daar leidden de hoge temperaturen al tot hevige bosbranden en sterfte. In Spanje overleden 360 mensen door de hitte en in Portugal 238. Het gaat met name om ouderen en mensen met een slechte gezondheid.

Om dat in Nederland te voorkomen, stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vanaf maandag het Nationaal Hitteplan in werking. Daarbij benadert het RIVM actief hulpverleners van ouderen en chronisch zieken om hen te informeren over eenvoudige voorzorgsmaatregelen, zoals genoeg drinken, de woning koelen en lichamelijke inspanning beperken.

Omdat de hitte ook tot hoge concentraties van ozon in de lucht kan leiden, heeft het RIVM bovendien een smogwaarschuwing afgegeven. Mensen die gevoelig zijn voor smog kunnen het beste binnen blijven en lichamelijke inspanning vermijden.

Het Rode Kruis waarschuwt mensen die medicijnen slikken, omdat sommige medicijnen ertoe leiden dat je sneller vocht verliest of juist langer vasthoudt. De hulporganisatie adviseert iedereen bovendien om tussen 12.00 en 16.00 uur binnen te blijven, want ‘dan is de zon op z’n felst’.

Op het asfalt meer dan 50 graden

Rijkswaterstaat wijst erop dat op tropische dagen als maandag en dinsdag de temperatuur op het asfalt boven de 50 graden uit kan komen. Weggebruikers wordt aangeraden voldoende water en een paraplu mee te nemen. Langs de weg is namelijk weinig schaduw, waardoor een paraplu het verschil kan maken. Ook heeft Rijkswaterstaat het eigen hitteprotocol vanaf maandag in werking gesteld, wat inhoudt dat mensen die met pech langs de weg staan daar zo snel mogelijk weg worden gehaald.

Niet alleen voor mensen kan de hitte gevaarlijk zijn. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt dat ook dieren bij hoge temperaturen behoefte hebben aan verkoeling. ‘Doordat dieren minder goed kunnen zweten dan mensen, raken ze overmatige warmte niet makkelijk kwijt. Als dan niet wordt ingegrepen, kunnen dieren door oververhitting in shock raken met lichamelijke schade tot gevolg’, aldus de toezichthouder.

Dieren die last hebben van hittestress kun je volgens de NVWA herkennen aan een steeds snellere ademhaling. Ook ademhalen met een open bek, kwijlen, schuimen, zweten en trillen zijn tekenen dat een dier nodig af moet koelen. In een later stadium kunnen dieren lusteloos worden.

Om dat te voorkomen, is het belangrijk dat er in de wei voldoende schaduwplekken en watervoorzieningen zijn. Ook kunnen veehouders minder dieren in de stal houden en moeten ze extra ventileren. Voor veetransport hebben de overheid en bedrijven afgesproken om bij hoge temperaturen minder dieren tegelijk te vervoeren. De NVWA gaat de komende dagen extra controleren op hittemaatregelen, met name bij dieren in de wei.