Vier vrouwen en één niet-blanke man strijden om de erfenis van Boris Johnson

Terwijl Londen zucht onder een hittegolf werd er afgelopen dagen volop gelobbyd, gehandeld en gesmeekt in de theekamers, vergaderzalen en op het buitenterras van het Britse parlement. Vóór dinsdagavond moesten de kandidaten voor het leiderschap van de regeringspartij twintig Conservatieve afgevaardigden vinden die hun wilden steunen. Daarna begonnen meteen de stemmingen die uiteindelijk moeten leiden tot twee kandidaten waarop de bijna 200 duizend partijleden mogen stemmen.

Dat vergaren van steun bleek een makkie te zijn voor Rishi Sunak, de man die een week geleden door af te treden als minister van Financiën de val van Johnson inluidde. De 42-jarige, die miljoenen verdiende als zakenbankier en hedgefondsbeheerder, had binnen de korte keren meer dan veertig fractiegenoten achter zich. Als Sunak wint, wordt hij de eerste niet-blanke premier van het Verenigd Koninkrijk. Dat zou een bijdrage leveren aan het veelkleurige imago van zowel de Conservatieve Partij als het land.

Rishi Sunak, de favoriet van het partijkader. Beeld Getty Images

Een man tegen vier vrouwen

Sunaks voornaamste concurrenten zijn vier vrouwen, die allemaal de derde vrouwelijke premier van het land hopen te worden, na Margaret Thatcher en Theresa May. Van hen is Penny Mordaunt de favoriet. De staatssecretaris van Handel staat bekend als een pragmatische politicus die goede banden koestert met de strijdkrachten. Dat laatste is een groot voordeel in het ogen van de Conservatieve achterban. Als zij gekozen wordt, zullen koppensnellers bij de Britse kranten Downing Street waarschijnlijk omdopen tot Penny Lane.

Penny Mordaunt, de favoriet onder de vrouwen. De huidige staatssecretaris van Handel staat bekend als een pragmatische politicus die goede banden koestert met de strijdkrachten Beeld AFP

De favoriet van Johnson

Hoge ogen gooit ook Liz Truss, de minister van Buitenlandse Zaken die bij het EU-referendum Remain stemde, maar inmiddels is uitgegroeid tot een enthousiaste Brexiteer. Zij kreeg voor het sluiten van de nominaties steun van Jacob-Rees Mogg en Nadine Dorries, de grootste aanhangers van Boris Johnson binnen het kabinet. Vermoedelijk is zij dan ook de uitverkorene van de premier, die niet wilde bekend maken naar wiens zijn voorkeur uitgaat. Hij zei geen van de kandidaten met zijn steun te willen belasten.

Liz Truss, de huidige minister van Buitenlandse Zaken. Naar verluidt de favoriet van Boris Johnson. Beeld Reuters

Veel aandacht gaat uit naar de rijzende ster binnen de partij, Kemi Badenoch. Bij een peiling onder achthonderd leden stond deze ‘anti-woke strijder’ van Nigeriaanse komaf op de tweede plaats, achter Mordaunt. Op het nippertje slaagde ze erin twintig collega’s over te halen om haar te steunen. Dat geldt ook voor Suella Braverman, de fanatieke Brexiteer die vierde stond in de genoemde peiling. Een outsider is Tom Tugendhat, de gematigde voorzitter van de parlementaire buitenlandcommissie.

Staatssecretaris Kemi Badenoch, tot voor kort onbekend bij het grote publiek. Beeld ANP / REX by Shutterstock

Jeremy Hunt en Nadhim Zahawi complementeren het hoopvolle achttal. Ondertussen heeft de vertrekkende premier aan vrienden laten weten, zo meldde The Times, dat hij een terugkeer niet uitsluit mocht de regering van zijn opvolger vallen. De Labour Partij wilde woensdag een motie van wantrouwen indienen om het onmiddellijke vertrek van Johnson te eisen, maar de regering weigerde parlementaire tijd in te ruimen om deze motie van de oppositie in behandeling te nemen.