Vier vragen over de rechtszaak tegen oud-ziekenhuisdirecteur Aysel Erbudak

Ex-topvrouw Aysel Erbudak van het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis. Beeld ANP

1. Waarvoor staat Aysel Erbudak terecht?

Ze wordt ervan beschuldigd als voormalige baas van het ziekenhuis 1,2 miljoen euro te hebben verduisterd. Het betreft onder meer een investering van 1 miljoen euro in een vastgoedproject in Turkije. Dat mislukt en het geld raakt zoek. Erbudak zou bovendien gesjoemeld hebben met de bijbehorende facturen, wat neerkomt op valsheid in geschrifte.

2. Erbudak is in 2013 ontslagen, het Slotervaartziekenhuis ging vorig jaar failliet. Waarom begint er nu weer een rechtszaak?

Het is inderdaad niet het eerste juridische gevecht voor de zakenvrouw. In 2006 koopt vastgoedmagnaat Jan Schram het geprivatiseerde Slotervaartziekenhuis in Amsterdam. Hij stelt zijn vertrouweling Erbudak aan als bestuursvoorzitter. Die weet de kwakkelende zorginstelling in haar eerste jaren winstgevend te maken. In eerste instantie is Erbudak dan ook een prominente stem in het publieke debat over de gezondheidszorg.

Na de dood van Schram in 2012 breekt er een machtsstrijd uit. Een jaar later staat Erbudak op straat. Haar rechtszaak over schadevergoeding en uitbetaling van achterstallig salaris verliest ze. In plaats daarvan is zíj het die de portemonnee moet trekken. Volgens de rechter is ze het ziekenhuis en anderen miljoenen schuldig. Erbudak is persoonlijk failliet en vertrekt naar het buitenland. En nu staat de 52-jarige dus opnieuw terecht.

3. Waarom acht Erbudak zichzelf onschuldig?

Zelf wijt ze het aan de informele samenwerking met haar zakenpartner Schram, gebaseerd op onderling vertrouwen. Zo ontvangt Erbudak geen formeel salaris. Ze gebruikt dezelfde creditcard voor zakelijke onkosten en luxueuze privéaankopen, van juwelen tot tassen. ‘Het idee was dat Jan Schram de privé-uitgaven later zou verrekenen met mijn salaris’, zegt ze in 2015 tegen Het Parool.

4. Wordt Erbudak anders behandeld omdat ze een van de weinige vrouwen aan de top is?

De ondergang van het Slotervaartziekenhuis kan Erbudak in elk geval moeilijk persoonlijk verweten worden. Bij haar aantreden kampt de organisatie al met grote problemen. Na haar ontslag weet haar mannelijke opvolger, zorgondernemer Loek Winter, het tij evenmin te keren. Behalve dat ze een vrouw is, is Erbudak ook veelvuldig aangesproken op haar buitenlandse wortels. Ze is en blijft ‘die Turkse mevrouw van het Slotervaartziekenhuis’, vertelt ze in een interview met NRC. Op de vraag of discriminatie een rol speelt bij haar ondergang, antwoordt ze resoluut. ‘Dat heeft absoluut meegespeeld.’