Vier verdachten aangehouden voor plannen aanslag op Duitse synagoge

Politie bij de ingang van de synagoge in Hagen. Beeld AP

De jongen zou in chatberichten hebben gezegd dat hij een aanslag had gepland tijdens Jom Kipoer, of Grote Verzoendag. Deze belangrijkste feestdag voor de Joden werd woensdagavond en donderdag gevierd.

Achter het plan zit hoogstwaarschijnlijk een ‘islamistisch motief’ zei Armin Laschet, deelstaatpremier van Noordrijn-Westfalen, die ook kandidaat is om bondskanselier Angela Merkel op te volgen. ‘We zullen er alles aan doen om helder te krijgen welke netwerken erachter zouden kunnen zitten.’ Hij zei ook dat iedereen die een terreurdaad plant ‘het land uit moet worden gezet’.

Woensdagavond werden direct in en rond de synagoge in Hagen maatregelen getroffen. De dienst op de feestavond in het gebedshuis werd geannuleerd en de synagoge werd doorzocht op explosieven, maar er is niets gevonden. Het gebouw is later weer vrijgegeven.

Huiszoeking

Bij een huiszoeking donderdagochtend in de woning van de tiener zijn ook drie anderen aangehouden. Verschillende Duitse media melden dat de jongen bij zijn vader woonde. Ook andere locaties zouden worden onderzocht.

Op Jom Kipoer twee jaar geleden probeerde een rechtse extremist een synagoge binnen te dringen in het Duitse Halle om een bloedbad aan te richten. Dat mislukte, maar toen hij er vandoor ging, schoot hij wel twee willekeurige mensen dood op straat en in een dönerzaak. Twee anderen raakten gewond. De dader is veroordeeld tot levenslang.