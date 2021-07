Vier uur wachten op de Autoroute du Soleil:Zwarte Zaterdag zorgt voor lange files in Europa

Enorme drukte bij de tolstations in het zuidoosten van Frankrijk zaterdag. Beeld AFP

Op deze gevreesde Zwarte Zaterdag is het in Frankrijk vooral achteraan sluiten op de Autoroute du Soleil. Het meeste oponthoud was er op de A7 tussen Vienne en Orange. Daar stonden vakantiegangers om 11 uur vier uur in de file. Ook op de alternatieve route door het midden van het land was het erg druk.

Het is niet alleen druk door vakantiegangers, maar ook door terugkomers. Verder gaan meer mensen vanwege corona bij voorkeur met de auto op pad. Ook Duitsland rekent op flinke files, omdat in een aantal deelstaten vrijdag de zomervakantie is begonnen, terwijl die in andere regio’s juist voorbij is. Daar was het al vroeg aansluiten ten zuiden van München richting Salzburg (twee uur in de file). De wachttijd bij de Sint Gotthardtunnel in Zwitserland is al de hele dag ongeveer een uur.

Opvallend was de drukte in Italië op de A22 van de Brennerpas naar Verona. De extra reistijd was daar vanmorgen meer dan 3,5 uur. Dat is veel meer dan voorgaande jaren.

Vrijdag was het ook al behoorlijk vol op de Europese wegen. In Frankrijk stond ruim 1.000 kilometer file op de snelwegen. De ANWB heeft de indruk dat veel vakantiegangers vrijdag al zijn vertrokken naar hun buitenlandse bestemming om de ergste drukte op Zwarte Zaterdag voor te zijn. Ook de Franse verkeersdienst had al geadviseerd om niet zaterdag, maar zondag pas de weg op te gaan.

De ANWB verwacht ook zondag drukte, vooral in Duitsland door terugkerend vakantieverkeer.