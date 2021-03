Vier stoelen in de trein voor elke reiziger: dat is volgens de NS binnenkort voorbij

Reizigers op Utrecht Centraal Station. Vooralsnog geldt als een van de coronamaatregelen de oproep van het kabinet om zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Beeld ANP

De NS rijdt sinds vorig jaar november 10 procent minder ritten, met kortere treinen, omdat slechts eenderde van de reizigers gebruiktmaakt van het spoor. Uitgangspunt van de dienstregeling is dat elke reiziger een zitplaats heeft. De meeste treinen zijn nu nog zo leeg dat een passagier vaak een heel ‘viertje’ voor zich alleen heeft. Aan die luxe komt onherroepelijk een einde, aldus Smit.

‘Naarmate meer mensen op pad gaan, zal het weer drukker worden in de trein. En de reizigers ervaren dat nu anders dan voor corona.’ De vervoerder krijgt de laatste tijd al honderden klachten per week van reizigers over volle treinen. Vaak zeggen zij dat ze niet kunnen voldoen aan het advies om anderhalve meter afstand van anderen te houden. ‘Voor de crisis vonden reizigers een trein druk als die voor 90 procent bezet was, nu ligt dat percentage al rond de 40 procent’, aldus Smit.

Twee weken geleden constateerde ook het Outbreak Management Team (OMT) al dat drukte in de trein ‘onwenselijk’ is en ‘contrasteert met de boodschap om drukke plekken te vermijden’.

‘Er is geen enkele dienstregeling denkbaar waarbij reizigers niet naast elkaar hoeven te zitten’, zegt Smit, ‘zelfs niet als we al onze treinen inzetten en op maximale lengte rijden.’ De NS slaagt er naar eigen zeggen op dit moment in om bij 99 procent van alle treinen – voor de coronacrisis zo’n 4.500 per dag – elke reiziger een zitplaats te bieden. Door incidenten op het spoor of uitval van treinen komt het toch nog gemiddeld vijf keer per week voor dat er in een trein meer reizigers dan zitplaatsen zijn.

Nieuwe overheidssteun nodig

De NS rijdt met minder en kortere treinen om te besparen op de uitgaven, zoals voor het schoonmaken van en het onderhoud aan treinen. Het bedrijf verwacht de komende jaren met verlies te draaien omdat de reizigers nog wel een tijdje zullen wegblijven. Bij de presentatie van de jaarcijfers liet de NS weten dat het voor miljarden aan nieuwe overheidssteun nodig heeft. Door afschrijvingen leed het bedrijf vorig jaar bijna 2,6 miljard euro verlies.

Smit benadrukt dat de reizigersaantallen altijd het uitgangspunt blijven van de dienstregeling en niet de financiële situatie. ‘Zo houden we er al rekening mee dat we na de zomer met langere treinen moeten rijden om iedereen een zitplaats te geven.’

Ook vóór de zomer worden al maatregelen genomen om volle treinen te voorkomen. Zo kondigde de NS tien dagen gelden aan dat er van april tot oktober meer treinen gaan rijden richting Zandvoort aan Zee. Dat geldt voor de weekenden en tijdens feest- en vakantiedagen, en alleen als er mooi weer wordt voorspeld. Voorheen reden deze extra treinen alleen van juni tot september.