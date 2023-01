Vier op de vijf nieuwe auto’s in Noorwegen vorig jaar volledig elektrisch

Een Tesla-auto rijdt in Oslo een parkeergarage binnen die alleen bedoeld is voor elektrische auto's. Beeld AFP

De elektrische auto is in het Scandinavische land al jaren bezig aan een indrukwekkende opmars. Noorwegen wil dat in 2025 geen enkele auto meer wordt verkocht die op fossiele brandstof rijdt. De ontwikkeling van de afgelopen jaren laat zien dat ze goed op weg zijn. Waar vorig jaar volgens cijfers van de Noorse branchevereniging OFV bijna de 80 procent werd aangetikt, was in 2021 nog 65 procent van de verkochte auto’s volledig elektrisch. Tien jaar geleden kwam het nog onder de 3 procent uit.

Door subsidies en andere maatregelen is het voor consumenten in het land zeer gunstig om elektrisch te rijden. Zo betalen Noren die een elektrische auto kopen geen btw, zijn ze veel minder wegenbelasting kwijt en krijgen ze gunstiger tarieven voor bijvoorbeeld tolwegen. En dan zijn kleine en lokale voordelen nog niet meegerekend; Noren kunnen met hun auto vaak goedkoop of gratis parkeren, laden kan tegen zeer gunstige prijzen en elektrische auto’s krijgen zelfs voorrang op de busbaan om files voorbij te rijden.

Hyundai

Voor de Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai is het succes zelfs reden om dit jaar enkel nog elektrische wagens te verkopen in Noorwegen; het bedrijf verkoopt ook geen hybride auto’s meer. De Amerikaanse fabrikant Tesla heeft nog betere cijfers in Noorwegen. Het merk verkocht verreweg de meeste auto’s in het land. De Tesla Model Y wist vorig jaar zelfs het 53 jaar oude verkooprecord van de Volkswagen Kever in het land te breken.

Het verschil met de verkoopcijfers in de rest van Europa is inmiddels enorm. Gemiddeld was over de eerste helft van 2022 nog geen 10 procent van de totale autoverkoop in de Europese Unie elektrisch. In Nederland was vorig jaar, gerekend tot november, zo’n 21 procent van de verkochte auto’s elektrisch. Daarmee scoort Nederland in vergelijking met andere Europese landen zeer goed, maar komt het niet in de buurt van de Noorse cijfers.

Impact op schatkist

Ondanks het succes zijn er in Noorwegen inmiddels ook tegenstanders van de gunstige regelingen voor e-auto’s. Zo zouden ze vooral een subsidie zijn voor rijken die al geld hebben om een dure en groene auto aan te schaffen. De impact van alle belastingvoordelen op de Noorse schatkist is bovendien aanzienlijk; vorig jaar liep het land omgerekend zo’n 4 miljard euro aan inkomsten mis. En hoe groter het aandeel e-auto’s, hoe minder belasting binnenkomt.

De regering bouwt de voordelen daarom de komende jaren af. Het gemeentebestuur van hoofdstad Oslo perkte al het busbaanprivilege van elektrische auto's in omdat er zoveel e-auto's waren dat ze de bussen in de weg zaten. Op sommige plekken mogen bijvoorbeeld alleen voertuigen met meer dan één inzittende op de busbaan.

Laadpalen in Oslo. Beeld AFP

De belangrijkste maatregel is dat een belasting op gewicht voor alle auto's gaat gelden. Hoe zwaarder het voertuig, hoe meer de koper betaalt. Critici vrezen dat de nieuwe belasting de opmars van de elektrische auto stokt waardoor de doelen alsnog niet worden gehaald. Zo zijn elektrische voertuigen vaak zwaarder door de accu's.

Ook bestaat de vrees dat problemen met laadpunten nieuwe kopers afschrikken. De stijging van het aantal elektrische auto’s gaat namelijk sneller dan de toename van het aantal plekken waar ze opgeladen kunnen worden. Dat leidt op sommige, vooral dun bevolkte, plekken in Noorwegen tot problemen. In allerijl werden afgelopen jaren noodlaadpunten neergezet om te voorkomen dat auto’s stil komen te staan.