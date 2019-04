Vier op de tien sigaretten stoten te veel schadelijke stoffen uit. Toch zijn er bijna geen boetes

De rook van een sigaret mag in Nederland 10 milligram teer, 1 milligram nicotine en 10 milligram koolmonoxide uitstoten. Alle sigarettenmerken geven aan dat ze zich daar aan houden. Maar van de ruim 100 sigaretten die het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in 2017 testte, kwamen 43 sigaretten bij een of meer van die waarden hoger uit. Het leidde uiteindelijk maar in één geval, bij het merk Lexington, tot het opleggen van een boete, meldt het Algemeen Dagblad. Hoe hoog deze boete was, is niet bekend.

Dat blijkt uit documenten die woensdag gepubliceerd werden, na een verzoek op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). De Stichting Rookpreventie Jeugd deed dit verzoek bij de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit), die de tabakswet moet handhaven.

Uit de documenten blijkt dat naast Lexington onder meer ook merken als Camel Original en Lucky Strike Original Red in een eerste RIVM-meting niet voldeden aan de wettelijke normen. De overschrijdingen varieerden van 10,1 mg teer tot wel 12,9 milligram teer (bijna 30 procent meer dan toegestaan) en 11,6 milligram koolmonoxide. De Stichting Rookpreventie vindt de marge van 20 procent te ruim en wil dat de NVWA strenger gaat handhaven.

Sjoemelsigaret

De testen in 2017 werden uitgevoerd met de ISO-methode. Deze methode is omstreden, omdat de gaatjes die door fabrikanten in de filters van sigaretten zijn aangebracht niet worden afgesloten. Een roker die zo’n ‘sjoemelsigaret’ rookt drukt, in tegenstelling tot een machine, tijdens het inhaleren met lippen of vingers die gaatjes dicht. Door die afsluiting krijgen rokers meer schadelijke stoffen binnen dan uit tests met de ISO-methode naar voren komt.

Bij een nieuwe aanpak, het zogeheten Canadian Intense machinale afrookprotocol, wordt menselijk rookgedrag nagebootst. Het RIVM heeft laten weten liever de nieuwe methode te gebruiken. Die liet onlangs bij honderd geteste merken zien dat rokers twee keer zoveel schadelijke stoffen binnenkrijgen als door fabrikanten wordt aangegeven.