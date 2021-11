Vier nominaties voor ‘Quo vadis, Aida?’ bij European Film Awards

Quo vadis, Aida?

Bij de 34ste European Film Awards, die op 11 december in Berlijn worden uitgereikt, heeft de Bosnisch-Nederlandse coproductie Quo vadis, Aida?, over de Nederlandse rol bij de moord op duizenden Bosnische moslims in Srebrenica, vier nominaties in de wacht gesleept. De film is genomineerd in de hoofdcategorie voor beste Europese film van 2021, samen met Cannes-winnaar Titane van Julia Ducournau, È stata la mano di Dio van Paolo Sorrentino, The Father van Florian Zeller en Compartement No. 6 van Juho Kuosmanen.

Daarnaast werd Quo vadis, Aida? genomineerd in de categorieën beste actrice (Jasna Djuricic), beste regie (Jasmila Zbanic) en beste scenario. De rollen van de Nederlandse Dutchbatters worden in de film gespeeld door een aantal bekende Nederlandse (en Vlaamse) acteurs.

The Father (een dubbele Oscarwinnaar) en Titane (winnaar van de Gouden Palm in Cannes) zijn eveneens viermaal genomineerd. Ook bij Babi Yar. Context (nominatie voor beste documentaire) en Where is Anne Frank? (nominatie voor beste animatiefilm) waren Nederlandse producenten betrokken.

De Deense documentaire Flee (Flugt) van Jonas Poher Rasmussen, die werd genomineerd voor zowel beste documentaire als beste animatiefilm, is deze maand al te zien op het Idfa, en staat ook geprogrammeerd op de Volkskrant-dag (21 november).

In tegenstelling tot de Oscars kennen de European Film Awards ook een categorie beste komedie. Hiervoor maken drie titels een kans: het Noorse Ninjababy, het Franse Belle fille en het Spaanse Sentimental.

Bekende acteurs die genomineerd zijn, zijn Carey Mulligan (voor Promising Young Woman) en Anthony Hopkins (voor The Father).