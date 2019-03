Vier Nederlandse IS’ers uit laatste IS-bolwerk geven zich over aan Koerden

Burgers die zijn geëvacueerd uit IS-gebied bij Baghouz. Koerdische en Syrische soldaten houden het gebied in de gaten, met rugsteun van de Verenigde Staten. Beeld AFP

Het gaat om Abdellah R. (31) en Mounir el K. (37) uit Den Haag, Jeannette J. (34) uit Rotterdam en om een nog onbekende vrouw van Surinaams-Nederlandse origine. Jeannette J. en mogelijk ook de onbekende Surinaams-Nederlandse vrouw zijn overgebracht naar het Koerdisch vluchtelingenkamp Al Hawl in Noord-Syrië. Waar Abdellah R. en Mounir el K. zijn, is onduidelijk.

Het viertal behoort tot de laatste Nederlandse Syriëgangers die het uithielden in het IS-kalifaat dat van alle kanten wordt belegerd. Met hun overgave komt het aantal meerderjarige Nederlandse Syriëgangers in Koerdische handen op negentien: twaalf vrouwen en zeven mannen. Allen hopen op een spoedige repatriëring naar Nederland. Of het daarvan zal komen, is de vraag. De Nederlandse overheid weigert zich voor hen in te spannen vanwege het veiligheidsrisico dat Syriëgangers in Nederland kunnen vormen.

Wegbereiders

R. en El K., beiden van Marokkaans-Nederlandse afkomst, behoren tot een groep radicale moslims uit Den Haag die als wegbereiders van de Nederlandse Syriëgangers worden gezien. In een bedrijfspandje aan de Meppelweg discussieerden ze over de jihad. Onder de naam Straat-Dawah voerden ze bekeringsactiviteiten uit in gereformeerde bastions als Urk. Na het uitbreken van de Syrische burgeroorlog zochten zij aansluiting bij jihadistische groeperingen.

Voordat El K. in 2013 naar Syrië afreisde zou hij in door de politie afgeluisterde gesprekken jihadistische gruweldaden zoals onthoofdingen hebben verheerlijkt. ‘Ik zeg eerlijk, ik vind keiharde manier gewoon lekker, weet je, kop d’r af.’ R., die eind 2012 naar Syrië vertrok, verspreidde op sociale media jihadistische propaganda, waaronder onthoofdingsfilmpjes.

In 2015 werden beide mannen bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar wegens lidmaatschap van een terroristische organisatie. Daarbovenop werd El K. de Nederlandse nationaliteit ontnomen en verloor R. zijn voorlopige verblijfsvergunning. Jeffrey Jordan, raadsman van Abdellah R. en Mounir el K., zegt in beroep te gaan tegen de straffen.

Nationale sanctielijst

Jeannette J., van Surinaamse afkomst, behoort tot de tweede golf die uit Nederland naar Syrië afreisde na de stichting van het IS-kalifaat. Volgens een bron dicht bij J. vertrok zij in oktober 2014 samen met Sandy P. (36), eveneens van Surinaamse afkomst. In 2017 werden beide vrouwen op de nationale sanctielijst terrorisme geplaatst, een maatregel waarmee de financiële tegoeden van terrorismeverdachten bevroren kunnen worden.

Al Hawl, het vluchtelingenkamp waar J. verblijft, zag de afgelopen weken een toevloed van duizenden IS’ers die Baghouz ontvluchtten. Volgens de Koerdische beheerders van het kamp heerst er een nijpend tekort aan voedsel, medicijnen en tenten.

Als gevolg van de ontberingen zouden in het kamp tientallen kinderen overleden zijn. Een van hen, de twee weken oude baby van de Nederlandse Syriëganger Yago R, bezweek vorige week aan een longontsteking. Het is het derde kind dat R. en zijn Britse vrouw Shamima Begum hebben verloren in Syrië.