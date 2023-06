Vier na vliegtuigcrash vermiste kinderen levend gevonden in Colombiaanse jungle

Colombiaanse militairen met de gevonden kinderen. Beeld AFP

De kinderen, die behoren tot de inheemse Huitoto-gemeenschap, werden na een zoektocht van ruim een maand in de jungle in het zuidoosten van Colombia gevonden door militairen, brandweerlieden en medewerkers van de civiele luchtvaart. ‘Een vreugde voor het hele land! De vier kinderen die 40 dagen geleden verloren zijn gegaan in de Colombiaanse jungle zijn levend teruggevonden’, schreef de Colombiaanse president Gustavo Petro op Twitter.

Volgens Colombiaanse media hebben de kinderen last van uitdrogingsverschijnselen, ondervoeding en insectenbeten. Een helikopter van het Colombiaanse leger is onderweg om de vier op te halen en over te brengen naar de hoofdstad Bogotá voor medische verzorging.

Lesly Mucutuy (13), haar broertjes Soleiny (9) en Tien Noriel (4) en zusje Cristin (1 jaar geworden gedurende de vermissing) waren sinds 1 mei vermist, nadat het vliegtuigje dat de kinderen en drie volwassenen vervoerde, neerstortte in het Amazonewoud, in de omgeving van de stad San José del Guaviare. De volwassenen, onder wie de moeder van de kinderen, kwamen hierbij om het leven.

Toen de hulpdiensten de moeilijk toegankelijke plaats van de crash twee weken later konden bereiken, troffen ze de lichamen aan van de drie omgekomen volwassenen. Naar de vier kinderen werd vervolgens een massale zoekactie gestart.

Sindsdien werden verschillende aanwijzingen gevonden dat de vier nog in leven zouden kunnen zijn, zoals voetafdrukken, kledingstukken, een schaartje, een babyflesje, half opgegeten fruit, een luier, een handdoek en een schuilplaats gemaakt met takken. Ook werden een telefoon-accessoire, een flessendop en een paar schoenen van vermoedelijk de 4-jarige Tien Noriel gevonden.

¡Una alegría para todo el país! Aparecieron con vida los 4 niños que estaban perdidos hace 40 días en la selva colombiana. pic.twitter.com/cvADdLbCpm — Gustavo Petro (@petrogustavo) 9 juni 2023

Het wrak van het vliegtuigje dat begin mei neerstortte in de Colombiaanse jungle. Drie volwassenen kwamen hierbij om het leven, vier kinderen overleefden en zijn vrijdag gevonden. Beeld AFP