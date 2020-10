Vier migranten verdronken in Het Kanaal, recordaantal migranten wagen dit jaar de oversteek

Tot nog toe staken 7.400 migranten Het Kanaal over, vergeleken met 1.800 in 2019. Beeld AFP

Het vissersbootje in nood werd om 09.30 uur in de ochtend gespot door een zeilboot die vervolgens de Franse kustwacht alarmeerde. Hierop rukten vier Franse reddingsschepen en een Belgische helikopter uit. De zoektocht naar overlevenden, waaraan ook een Frans vissersschip deelnam, duurde uren. Acht van de overlevenden hadden ernstige onderkoelingsverschijnselen en twee zouden een hartstilstand hebben gehad. Vermoedelijk kwamen de migranten – in elk geval gedeeltelijk – uit Iran.

In 2020 heeft een recordaantal migranten de gevaarlijke oversteek over de drukbevaren en vaak ruige wateren van Het Kanaal gemaakt. Tot nog toe bereikten 7.400 migranten de Britse kust op deze manier, vergeleken met 1.800 in 2019. Nog vele honderden anderen werden onderweg onderschept door de Franse kustwacht. Alleen al in september werden meer dan 1.300 migranten door de Franse kustwacht tegengehouden.

Sommige migranten proberen Het Kanaal ook zwemmend over te steken. Op 18 oktober spoelde in Calais nog een lichaam aan van een migrant die dit probeerde. Het aantal doden op deze route is tot nog toe echter beperkt gebleven, zeker in vergelijking met de duizenden doden die jaarlijks op de Middellandse Zee vallen. Vorig jaar verdronken in totaal vier mensen in Het Kanaal.

Geen perspectief

Ondanks strengere controles lukt het Frankrijk niet de migranten tegen te houden. Dit tot ergernis van de Britse conservatieve regering van Boris Johnson die migratie juist wil indammen. De Britse minister van Binnenlandse Zaken, Priti Patel, beloofde eerder dat Het Kanaal een onneembare horde zou worden.

De Kanaalroute werd populair nadat Frankrijk in 2016 het migrantenkamp bij Calais ontruimde en de controles op vrachtwagens richting Groot-Brittannië aanscherpte. Volgens migratiedeskundigen blijven migranten de gok wagen omdat ze familieleden in Groot-Brittannië hebben, geen perspectief zien op het Europese vaste land of een land verkiezen waar Engels wordt gesproken in plaats van Frans. Mogelijk geeft corona de migranten een extra duwtje om de slechte economische omstandigheden op het Europese vasteland te ontvluchten.

In Dover worden de bootjes van overstekers opgeslagen. Beeld Getty Images

Premier Johnson heeft dinsdag gezegd dat zijn gedachten bij de nabestaanden van de slachtoffers zijn. ‘We hebben de Fransen onze steun aangeboden om dit vreselijke incident te onderzoeken en we zullen er alles aan doen om de genadeloze criminele bendes te verslaan die kwetsbare mensen tot hun prooi hebben gemaakt door deze gevaarlijke oversteek te faciliteren.’

Migrantenorganisaties zeggen in een reactie dat dit ongeval een wake-upcall moet zijn voor de Franse en Britse autoriteiten. Volgens Save the Children zouden beide landen moeten samenwerken om veilige en legale routes te creëren voor ‘wanhopige gezinnen die conflict, vervolging en armoede ontvluchten’. ‘Dit onzinnige verlies van levens moet stoppen’ zei Clare Moseley van de migrantensupportgroep Care4Calais tegen persbureau AP. ‘Niemand zou zich gedwongen moeten voelen om op een gammel bootje te stappen om zijn leven te wagen op Het Kanaal, kinderen al helemaal niet.’