Vier maanden cel voor man die Franse president Macron in het gezicht sloeg

Emmanuel Macron (wit overhemd) krijgt een klap van Damien Tarel (groen shirt, gebogen arm). Beeld AP

‘À bas la Macronie’, schreeuwde Damien Tarel voor hij vanachter het dranghek uithaalde naar Emmanuel Macron: ‘Weg met Macron.’ Kort daarop werd hij overmeesterd door beveiligers en agenten. Filmbeelden van het incident verspreidden zich razendsnel op het internet.

Minstens even gezwind is de rechtsgang in deze zaak. Twee dagen later stond Tarel al voor de rechter, die hem donderdagmiddag veroordeelde tot achttien maanden cel, waarvan veertien voorwaardelijk.

Het Franse Openbaar Ministerie had anderhalf jaar geëist. Dat is overigens niet de maximale straf voor ‘mishandeling van een ambtenaar’, zoals het slaan van de president in juridische termen heet: daar staat maximaal drie jaar cel en 45.000 euro boete voor.

Gevraagd naar zijn motieven zei Tarel tegen de rechter dat Macron ‘de ondergang van het land’ vertegenwoordigt. Ook verklaarde de man dat hij de Franse president eigenlijk wilde bekogelen met eieren of een taart in het gezicht wilde drukken. Hij ‘betreurt’ zijn daad, schrijft dagblad Le Monde, die hij in een vlaag van ‘impulsiviteit’ pleegde.

Gele hesjes

De werkloze Tarel is boos omdat naar zijn mening niet genoeg is geluisterd naar de gele hesjes, een Franse protestbeweging uit 2018. Macron noemde de aanval een geïsoleerd incident. ‘We moeten uiterst gewelddadige mensen het publieke debat niet laten overnemen, ze verdienen het niet’, zei hij een aantal uren na de klap. Premier Jean Castex noemde het een belediging voor de democratie.

Behalve Tarel hield de politie ook een andere toeschouwer aan. De twee zijn vrienden. Bij een huiszoeking vond de politie wapens, een exemplaar van Mein Kampf van Adolf Hitler en een vlag met communistische symbolen. De vriend moet zich volgend jaar verantwoorden voor illegaal wapenbezit.