Vier grote steden willen afschaffing slavernij als nationale feestdag

Kransen bij het slavernijmonument in Rotterdam. Beeld ANP

Daarvoor pleiten wethouders van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht in een brief aan de Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken. Met de nationale feestdag willen de wethouders bewerkstelligen dat Nederland jaarlijks stilstaat bij het Nederlandse slavernijverleden.

‘Door te gedenken legt de samenleving verantwoordelijkheid af, maar committeert zij zich ook aan een samenleving en een toekomst waarin geen ruimte is voor racisme en kansenongelijkheid’, zo staat er in de brief.

Keti Koti

De wethouders van de vier grote steden stellen voor om dit te doen tijdens Keti Koti, op 1 juli. Op die dag wordt nu al het afschaffen van de slavernij in Suriname en op de Nederlandse Antillen in 1863 gevierd. Onder meer in het Oosterpark in Amsterdam is dan een festival.

Het instellen van de nieuwe nationale feestdag zou volgens de vier wethouders van GroenLinks (Groot Wassink van Amsterdam, van Alphen van Den Haag en Voortman van Utrecht) en VVD (Wijbenga van Rotterdam) door het nieuw te vormen kabinet moeten worden gedaan.

In de Verenigde Staten werd afgelopen zaterdag voor het eerst in de geschiedenis van het land ‘Juneteenth’ als nationale feestdag gevierd. 19 juni 1865 wordt in Amerika gezien als het einde van de slavernij.

Excuses

Bovendien doen de wethouders aanbevelingen voor nog drie andere initiatieven. Zo moet er een nieuwe nationaal onderzoek komen naar de rol van de Nederlandse staat in de slavernij, dat een aanloop kan zijn naar mogelijke excuses van de Nederlandse regering voor het slavernijverleden.

Burgemeester Halsema zal namens de gemeente Amsterdam bij de komende Keti Koti-viering excuses aanbieden voor de rol van de stad in het slavernijverleden. Ook in Den Haag en Rotterdam gaan er stemmen op namens het gemeentebestuur excuses aan te bieden. Het Utrechtse slavernijverleden wordt op verzoek van de gemeenteraad onderzocht. Een onderzoek van I&O Research onder 1.241 Nederlanders in februari toonde echter aan dat een meerderheid van de Nederlanders weinig voelt voor excuses.

Discriminatie

Ook willen de wethouders van de vier grote steden een Nationaal Bureau Racisme en Discriminatie, dat onderzoek moet kunnen doen naar discriminatie en mogelijk ook sancties op kan leggen aan publiek gefinancierde organisaties die zich schuldig maken aan discriminatie of racisme.

De vaste Commissie in de Tweede Kamer voor Binnenlandse Zaken heeft op 30 juni een algemeen overleg over discriminatie en racisme, waarin de brief van de vier wethouders ook besproken zal worden.