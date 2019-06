Vier gewonden na aanvaring toeristenboot door cruiseschip in Venetië

De MSC Opera en de toeristenboot. Beeld EPA

Op beelden was te zien hoe mensen op de kade in paniek wegvluchtten, toen het 275 meter lange en 54 meter hoge schip, terwijl het de scheepshoorn liet loeien, met veel te grote snelheid op de kade afstevende. Daar botste het op een toeristenschip waar nog passagiers op het bovendek stonden.

Het is nog niet helemaal duidelijk wat precies de oorzaak van de aanvaring was. Volgens de nooddiensten is het schip vermoedelijk op drift geraakt, toen de kabel van een sleepboot die de MSC Opera trok plotseling knapte.

Inwoners van Venetië klagen al jaren over de enorme cruiseschepen die de stad dagelijks met massa’s toeristen overspoelen. Ook is het veel te druk op de waterwegen waar de reusachtige cruiseschepen zich tussen allerlei veerboten en andere boten moeten wringen.

Leden van de 'Geen grote boten’-groep (No Grandi Navi) protesteren bij de aanvaring. Beeld AFP

De MSC Opera kan bijna 2700 passagiers aan boord hebben.