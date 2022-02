Vier enorme kabels, 2.500 vrachtwagens zand en een ‘stopcontact’: bij Wijk aan Zee komt de energietransitie aan land

De laatste van de vier omhulsels voor megatroomkabels op het strand bij Wijk aan Zee, klaar om onder de duinen door te worden getrokken. Dat gebeurde zaterdagmiddag. Beeld Foto Raymond Rutting / de Volkskrant

Onverstoorbaar rolt het bruisende zeewater over de plek waar drie kranen hadden moeten staan. Maar waar het strand de machines vaste grond onder de wielen had moeten geven, kolkt nu het water, opgestuwd door een vinnige noordwester en hoogtij.

Even verderop nemen bouwlieden vanuit hun keet de situatie schouderophalend in ogenschouw. Dat het water zo hoog staat is een tegenvaller, zeker, maar het zal wel weer zakken. Als het vanmiddag niet is, dan wel vanavond of anders morgenochtend. Je kunt nog zulke mooie berekeningen maken, weten ze, uiteindelijk bepaalt Moeder natuur.

Een zonnebadende zeehond bij het strand van Wijk aan Zee. Beeld Jorrit ‘t Hoen

Moeder natuur bepaalt vrijdag dat het water niet zakt. Dus staan ze er zaterdagochtend weer, de mannen met hun kranen. Het zal niet de laatste vrije ochtend zijn die ze moeten opofferen voor dit project. Maar in de middag is het eindelijk zover.

Zee, wind en enorme machines om elektriciteit aan land te krijgen

Dit project is er een in de categorie Hollands Glorie. Van zee en wind en enorme machines. Hier aan de kust bij Wijk aan Zee komt volgend jaar energie aan land die is opgewekt door twee nieuwe offshore windparken. Om de elektriciteit aan land te krijgen, zijn vier enorme kabels nodig. Ze moeten onder de duinen door geboord worden, om via een nieuw transformatorstation een paar kilometer verderop in het hoogspanningsnet aan te komen, waarna de elektriciteit verder stroomt richting woningen en fabrieken.

Om dit mogelijk te maken, trekken de enorme machines nu de laatste van vier zogenoemde mantelbuizen door de duinen; een honderden meters lange buis waardoorheen straks een stroomkabel loopt. De kilometer buis, die vrijdag als een reusachtige tuinslang uitgerold lag over het strand, moet in één keer onder de duinen door getrokken. Sitemanager Folkert van Eijk: ‘Als we eenmaal van start zijn, moet het door.’ De duinen zullen de buis met 150 meter per uur verorberen, tot ze er na zes uur duwen en trekken aan de achterzijde uitpiept.

De bak die het hoogteverschil tussen duinen en strand moest opheffen. Pas dan kon de boor zijn werk doen en de mantelbuis met 150 meter per uur onder de duinen door duwen. Dat duurde zes uur. Beeld Foto Raymond Rutting / de Volkskrant

Het boren over deze afstand is normaal gesproken een routineklus voor boormeester Cor Versluys en zijn collega's van aannemer NRG. Wat deze uitdagend maakt, is het hoogteverschil tussen het uiteinde van de duinen, bij de Meeuweweg, en het strand. Doordat het strand lager ligt, zou de vloeistof die nodig is om de boor te smeren en de gegraven tunnel te stutten, aan de strandkant kunnen weglopen, legt Versluys uit.

Om dit te voorkomen, moest het hoogteverschil worden opgeheven. Dat is gedaan met een berg zand van 50 duizend kuub, evenveel als 2.500 kiepwagens, ommuurd door stalen beplating. Zes meter torent het ‘zandbanket’ boven het strand uit.

De bouw ervan lijkt eenvoudiger dan het is: zand in overvloed op het strand, zou je denken. Maar dat bleek niet zo: het strand en de duinen vormen onderdeel van de primaire waterkering en zomaar ergens iets weghalen, kan het evenwicht verstoren.

Een deel van het terrein blijft voorlopig afgezet tot de kabels gelegd en volledig ingegraven zijn. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Het was inwoner en paviljoenhouder Jeroen van Son die met een lumineus idee kwam: voor zijn strandtent ligt een fikse hoop zand (‘een miljoen kuub’, zegt hij), daar gedeponeerd door de wind die om de pier van IJmuiden draait. Daar kan makkelijk 50 duizend kuub vanaf, bedacht hij. Nadat een studie door Deltares had uitgewezen dat het kon, stemden Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap in.

Drie van de vier buizen zijn vorige week getrokken, de vierde is zaterdag met succes gelegd. Binnenkort wordt de zandbult ontmanteld en wordt het zand verplaatst. Komend voorjaar kunnen de badgasten weer terugkeren, al blijft een deel van het terrein voorlopig afgezet, tot de kabels gelegd en volledig ingegraven zijn.

De Duitse badgast met kuilambities hoeft overigens niet te vrezen dat hij op een van de kabels stuit. Die liggen straks zes meter diep, zegt sitemanager Van Eijk.