Vier doden, verwoestingen en verkeershinder tot in het weekend door uitzonderlijk zware storm

Een van de tientallen omgewaaide bomen in Amsterdam. Beeld ANP

Het KNMI had code rood afgekondigd voor een deel van het land en gewaarschuwd voor ‘zeer gevaarlijke situaties’ vanwege de uitzonderlijk zware storm. Vooral de kustprovincies kregen vrijdagmiddag flinke windstoten te verduren, al werd ook in het binnenland windkracht 10 gemeten. Noodnummer 112 raakte overbelast door de vele hulpverzoeken.

Omvallende bomen eisten meerdere mensenlevens. Vrijdagmiddag viel er een boom op iemand in Amsterdam, waarna de brandweer het slachtoffer moest bevrijden. Die persoon werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en is daar overleden.

Kort daarna viel in Diemen een boom op een auto, waardoor een inzittende omkwam. Aan het einde van de middag werd bekend dat in Amsterdam bovendien een fietser fataal door een boom was geraakt.

Tot slot botste vrijdagavond een automobilist op een omgewaaide boom bij het Groningse Adorp. Hij raakte bekneld en overleed aan zijn verwondingen.

In het Brabantse Boekel raakte eerder op de dag een bejaarde vrouw zwaargewond door een omgewaaide boom. Ze werd met botbreuken naar het ziekenhuis gebracht.

Losgescheurd dak

Ook de materiële schade is groot. Verzekeraars lieten vrijdag weten extra personeel in moeten inzetten om de duizenden schademeldingen te kunnen afhandelen. In het hele land was er een groot aantal weggewaaide dakpannen, gevelplaten en zonnepanelen. Ook scheurde de wind een stuk dak van het voetbalstadion van ADO Den Haag.

Eveneens in Den Haag werden huizen rond de Elandkerk tijdelijk ontruimd omdat een van de torens vervaarlijk heen en weer zwaaide; de bewoners mochten begin van de avond weer naar huis. En in Rotterdam verwoestte Eunice een grote opblaasbare sporthal van een hockeyclub.

Niet alleen was er het advies om binnen te blijven – de politie stuurde mobiele telefoons zelfs een waarschuwing in de vorm van een NL-Alert – in veel gevallen was op pad gaan niet eens mogelijk. Meerdere wegen moesten worden afgesloten vanwege gekantelde vrachtwagens en bomen op de weg, meldde de ANWB.

‘Het is echt een chaos op de weg’, zei een woordvoerder eind van de middag. Er waren zoveel problemen dat het moeilijk werd om omleidingen te verzinnen. Rijkswaterstaat verwacht tot in de loop van zaterdag bezig te zijn wegen op te ruimen en gestrande voertuigen te bergen.

Gunstige windrichting

Al het treinverkeer was uit voorzorg vanaf twee uur al stilgelegd en ook veel andere ov-diensten, van trams tot veerboten, lagen stil. Ook zaterdagochtend is er nog geen treinverkeer mogelijk, aldus Prorail: op veel plaatsen liggen bomen op het spoor of is de bovenleiding beschadigd. Wanneer de dienstregeling dan wel wordt opgestart, is nog niet duidelijk.

Luchtvaartmaatschappijen annuleerden honderden vluchten, al betekende dit niet dat op Schiphol alle vliegtuigen aan de grond bleven. Volgens een woordvoerder van de luchthaven was de windrichting relatief gunstig voor opstijgende en landende vliegtuigen.

Ook in omringende landen heeft Eunice grote schade aangericht. Zo overleed in België een 79-jarige Engelsman nadat hij in de jachthaven van Ieper in het water was gevallen, vermoedelijk door de harde wind. In het Waalse Doornik viel een torenkraan op het dak van een ziekenhuis. De kraanmachinist raakte gewond.

Honderdduizenden mensen op de Britse eilanden, waar Eunice al eerder op de dag stevig huishield, kwamen door de storm zonder stroom te zitten. Door vallende bomen en rondvliegend puin vielen er vier doden, in Ierland en in Engeland. Delen van het dak van de iconische O2 Arena in Londen werden weggeblazen.