Vier doden in Enschede; in hetzelfde pand werd eerder 17 kilo hennep gevonden

Dat heeft officier van justitie Vincent Smink vanmiddag bekendgemaakt tijdens een persconferentie over het geweldincident. Het gaat om een 43-jarige Enschedeër (vermoedelijk van Vietnamese afkomst) en een 34-jarige man uit Hengelo. Politie en justitie onderzoeken of de schietpartij van dinsdag te maken heeft met de eerdere inval in het pand en de rechtszaak die daarvan nog moet komen, aldus Smink.

De andere twee slachtoffers zijn een 27-jarige man uit Hengelo en een 62-jarige man uit Arnhem. Ze zijn ‘door vuurwapengeweld om het leven gekomen’, aldus politiechef Karlijn Baalman. Volgens haar heeft de schietpartij kort voor de melding van het incident bij de politie (even na 15.00 uur dinsdagmiddag) plaatsgevonden.

Het pand was ‘bekend bij de politie’. Volgens gegevens van de Kamer van Koophandel staat in het pand een handelsbedrijf in ‘geregelde en ongeregelde goederen’ en tuinartikelen geregistreerd. Vroeger zou dat een growshop worden genoemd, maar growshops zijn sinds 2015 verboden.

‘Vier doden op een dag is absoluut dieptepunt’

Volgens burgemeester Onno van Veldhuizen is na de inval nog overwogen om het pand te sluiten. Dat is echter niet gebeurd. Volgens hem kon het niet, omdat de openbare orde niet in gevaar was. Om een pand te sluiten ‘moet het echt gaan om de openbare orde’, aldus Van Veldhuizen.

Het pand werd wel in de gaten gehouden. Medio oktober is er nog een politiecontrole geweest, na een melding, maar toen werd niets aangetroffen. Burgemeester Van Veldhuizen sprak over ‘een heel heftig incident’ dat hij nooit meer hoopt te hoeven meemaken. ‘We hebben de afgelopen jaren wel meer geweld gezien in Enschede, maar vier doden op één dag is een absoluut dieptepunt’, aldus de burgemeester. ‘De mensen in de buurt zijn heel erg geschrokken.’

De politie zei in een eerste persverklaring gisteravond vlak voor middernacht dat ze dinsdagmiddag even na 15.00 uur een melding ontving van een incident in het bedrijfspand. Aanvankelijk werden twee personen dood aangetroffen, maar verderop in het pand bleken nog twee doden te liggen. Er werd direct een grootschalig onderzoek ingesteld. Het pand en een gedeelte van de openbare weg zijn afgeschermd.