Vier doden, gewonden en evacuaties na zware beving (6,9) Indonesië

Door de aardbeving vrijdag in Indonesië zijn zeker vier doden en vier gewonden gevallen. Meer dan duizend mensen werden geëvacueerd, vooral op Sumatra, meldt het Indonesische agentschap voor rampen. Bewoners zijn inmiddels teruggekeerd naar hun huizen.

De beving vond plaats voor de kust van de eilanden Java en Sumatra, en had een kracht van 6,9. 34 huizen werden verwoest. Meer dan tweehonderd gebouwen liepen schade op. In de hoofdstad Jakarta renden mensen snel de straat op.

Het agentschap waarschuwde voor een tsunami met 3 meter hoge golven, maar die is uitgebleven. In december vielen bij een tsunami na een vulkaanuitbarsting in de regio meer dan 400 doden.

Grote aardbeving voorspeld

Het epicentrum van de aardbeving lag op de Sunda-breuklijn, waar volgens onderzoekers mogelijk nog een grotere aardbeving kan volgen met een kracht van 8,8, die een tsunami van 20 meter hoog zou kunnen veroorzaken.

‘Niemand kan voorspellen wanneer deze aardbeving zou kunnen komen, maar mensen moeten voorbereid zijn en huizen moeten aardbevingsproof worden gemaakt’, zegt woordvoerder Agus Wibowo van de rampenorganisatie tegen persbureau Reuters.

De zwaarst gemeten aardbeving bij de Sunda-breuklijn trof Indonesië in december 2004. De beving met een kracht van 9,5 op de schaal van Richter veroorzaakte een enorme tsunami. De vloedgolf doodde 226.000 mensen.

Epicentrum van de aardbeving Beeld EPA