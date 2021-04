Vier doden bij aanslag op luxe hotel in Pakistan, Chinese ambassadeur vermoedelijk doelwit

Rook stijgt op na de aanslag op het Serena Hotel in de Pakistaanse stad Quetta. Beeld EPA

De Pakistaanse Taliban (de Tehreek-e-Taliban Pakistan) heeft de aanslag opgeëist, maar heeft verder geen details bekend gemaakt.

Volgens de politie wordt onderzocht of de bom was verborgen in een auto die op de parkeerplaats van het hotel was verstopt, of dat er sprake was van een zelfmoordaanslag. Sommige beveiligers zeggen dat de explosie plaatsvond nadat een wagen het terrein was opgereden, meldt persbureau AP.

Chinese projecten

De afgelopen maanden hebben de Pakistaanse Taliban en andere militante organisaties het aantal aanslagen in de tribale gebieden langs de grens met Afghanistan opgevoerd. In de provincie Balochistan, waarvan Quetta de hoofdstad is, wordt al decennia gevochten door separatisten. Militanten willen dat het gebied onafhankelijk wordt van Pakistan. Zij verzetten zich bovendien hevig tegen grote Chinese infrastructurele projecten in het gebied.

Het Serena Hotel, waar de aanslag plaatsvond, is het belangrijkste luxe hotel van de stad.