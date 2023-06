Vier Colombiaanse kinderen uit het oerwoud gered dankzij analyses uit Arnhem

Colombiaanse militairen poseren met de kinderen die ze hebben teruggevonden. Beeld via Reuters

Maar liefst veertig dagen wisten de kinderen in het oerwoud te overleven, nadat de Cessna waarin ze zaten was neergestort. Alle volwassenen – de piloot, de co-piloot en hun moeder – kwamen daarbij om het leven. Volgens de Colombiaanse overheid hielden de kinderen zich met cassavemeel en fruit in leven. Ze zijn verzwakt maar niet in levensgevaar.

De 46-jarige Hinestrosa leefde mee. ‘Zo’n situatie is verschrikkelijk’, zegt de directeur van Rescue International. ‘Die kinderen hebben geen idee wat hun lot is. En de familie zit wekenlang in spanning.’

Hinestrosa

Voor Hinestrosa begon het een maand geleden met een verzoek van de Colombiaanse autoriteiten. Die waren al een week bezig de neergestorte Cessna te lokaliseren – zonder succes. Kon hij helpen?

Dat ze bij hem uitkwamen, is niet vreemd. Rescue International is gespecialiseerd in het zoeken naar vermiste mensen. Zo wist het bedrijf in 2018 nauwkeurig de positie van een gezonken Argentijnse onderzeeër te bepalen. Een jaar later hielp het bij de zoektocht naar het vliegtuig waarmee voetballer Emiliano Sala in Het Kanaal stortte.

Reddingsoperaties in berggebieden

Het geheim van Hinestrosa is zijn brede blik. Al sinds 1992 voert hij zelf reddingsoperaties uit in berggebieden en oerwouden, aanvankelijk in zijn geboorteland Venezuela. Tijdens zijn studie in Londen leerde hij analytische vaardigheden die veiligheids- en inlichtingendiensten gebruiken. Voor zijn onderzoek leunt hij op zoveel mogelijk verschillende bronnen en wetenschappelijke technieken.

Zo ook bij de zoektocht naar de Cessna. Vanuit zijn woonplaats Arnhem bestudeerde Hinestrosa de ruwe data van de Emergency Locator Transmitter en concludeerde dat het toestel een andere koers had gevlogen dan de autoriteiten dachten. Hinestrosa tekende een lijn op de kaart en gaf het gebied aan waar de Cessna met 80 procent waarschijnlijkheid zou liggen. ‘Daar lag het vliegtuig ook, op 14 meter van de door ons bepaalde route.’

Maar waar waren de kinderen? Opnieuw ging Hinestrosa aan de slag. Hij maakte daarbij onder meer gebruik van een internationale database waarin 250 duizend vermissingen geregistreerd staan. ‘Daaruit leren we hoe verdwaalde mensen zich gedragen’, zegt hij. ‘Zo is het bekend dat een groep kinderen vaak onder leiding staat van de oudste van het stel. Ook blijkt dat vermisten vaak in beweging blijven. Het heeft dus weinig zin om een gebied meter voor meter uit te kammen.’

Eind mei leverde Rescue International een nieuwe kaart aan, waarop ook de vindplaatsen van een drinkfles en een luier, en voetsporen vermeld stonden. Hinestrosa gaf erop aan welke rivieren en bergen vermoedelijk de bewegingsruimte van de kinderen beperkten. Hij adviseerde onder meer om langs die barrières te patrouilleren, om te voorkomen dat de kinderen het zoekgebied zouden verlaten.

De Colombianen gingen ermee aan de slag. En uiteindelijk vonden ze de kinderen. ‘Een kolonel heeft me dit weekend nog bedankt voor mijn werk’, zegt Hinestrosa. ‘Het was erg nuttig geweest.’