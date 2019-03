Vier Britse paratroopers worden 47 jaar na Bloody Sunday waarschijnlijk alsnog vervolgd

Een muurschildering in Noord-Ierland in Bogside. Beeld Marcel van den Bergh

Negen jaar geleden had toenmalig premier David Cameron in het Lagerhuis reeds excuses aangeboden voor het optreden tijdens de zwartste dag in de Noord-Ierse troubles tussen pro-Ierse Republikeinen en pro-Britse Unionisten. Deze verontschuldiging volgde na een twaalf jaar durend onderzoek waaruit bleek dat sommige paratroopers de controle verloren waren.

Volgens tegenstanders van vervolging is hiermee een streep gezet onder het gebeurtenissen die door U2 zijn bezongen in Sunday Bloody Sunday. Tegenover de Telegraph beweerde een oud-legercommandant dat de ware verantwoordelijken, commandanten en politici, al dood zijn. Een deel van de nabestaanden wil wel individuele paratroopers vervolgd zien.

Interessant in dit licht was de beslissing, vijf jaar geleden, van een Britse rechter om vervolging te stoppen van een IRA-lid. Hij werd verdacht van een terreuraanslag in Hyde Park, waarbij in 1982 elf soldaten en zeven paarden de dood vonden. Vervolging werd toen in strijd geacht met de amnestie-afspraken in de Goede Vrijdag-vredesakkoorden van 1998.