‘Vier betrokkenen bij dood Khashoggi kregen paramilitaire training in de VS’

Jamal Khashoggi. Beeld AFP

De krant baseert de berichtgeving op inzage van documenten en gesprekken met bronnen die op de hoogte waren van het contract met beveiligingsbedrijf Tier 1 Group in de staat Arkansas, dat de vier training zou hebben gegeven in gevechtstechnieken. Het contract was goedgekeurd door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De lessen waren bedoeld om hooggeplaatste personen in Saoedi-Arabië beter te kunnen beschermen.

Terwijl de mannen training kregen in de VS, schrijft de krant, voerde de groep waartoe zij behoorden in Saoedi-Arabië in opdracht van Mohammed bin Salman onder meer ontvoeringen en martelingen uit. De slachtoffers waren tegenstanders van de kroonprins, of mensen die zich kritisch over hem uitlieten.

Khashoggi

Khashoggi viel daar ook onder: hij publiceerde onder meer in The Washington Post kritische stukken over het regime van Saoedi-Arabië. Hij werd in 2018 op het Saoedische consulaat in Istanbul vermoord, nadat hij met een smoes naar binnen was gelokt. Zijn lichaam werd naar buiten gesmokkeld en is nooit teruggevonden. Bin Salman wordt door Amerikaanse inlichtingendiensten verantwoordelijk gehouden voor de dood van de journalist.

Louis Bremer, die een leidinggevende functie bekleedt bij het moederbedrijf van Tier 1 Group, bevestigde vorig jaar de rol die het bedrijf heeft gespeeld bij het verschaffen van paramilitaire training aan de Saoediërs. Hij was toen genomineerd voor een toppositie binnen het Pentagon en beantwoordde in het kader daarvan vragen van politici. De regering-Trump trok kort daarop de nominatie van Bremer in. Zijn bevestiging van de paramilitaire training heeft het Congres nooit bereikt.

Bremer verstrekte het document waarin de training wordt bevestigd aan de New York Times. Hierin staat dat twee mannen die betrokken waren bij de moord op Khashoggi in Amerika werden getraind in 2017. Twee anderen waren om dezelfde reden in 2014 en 2015 in de VS. ‘De training had niets te maken met de gruweldaad die ze later begingen', aldus Bremer.

Volgens de krant is er geen bewijs dat de Amerikaanse ambtenaren die de training goedkeurden en beveiligingsbedrijf Tier 1 Group wisten dat de mannen uit Saoedi-Arabië hun training zouden inzetten om in hun eigen land mensen te onderdrukken.