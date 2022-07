Vier arrestaties vanwege fataal geëindigde mensensmokkel in Texas

Wake voor de 53 migranten die omkwamen in een vrachtauto in Texas. Beeld Reuters

Het drama dat zich voltrok langs de snelweg bij de stad San Antonio is de dodelijkste poging om mensen de Amerikaans-Mexicaanse grens over te smokkelen die ooit heeft plaatsgevonden. De politie trof maandag 67 personen aan, samengedrukt in de oplegger van een vrachtauto, zonder airco of toegang tot water. 48 van hen waren al dood. Anderen stierven in het ziekenhuis aan de gevolgen van oververhitting en uitdroging.

37 doden die donderdag werden geïdentificeerd, kwamen uit Mexico, Honduras, Guatemala en El Salvador. Gestorven, op zoek naar een beter leven in de VS.

De bestuurder was een Amerikaan van 45. De man is gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij mensensmokkel met de dood als gevolg, aldus een persbericht van het Amerikaanse ministerie van Justitie. Datzelfde geldt voor een 28-jarige vermoedelijke handlanger uit de Texaanse plaats Palestina. Als ze veroordeeld worden, wacht hun de doodstraf of levenslang. De politie houdt nog twee mannen vast in verband met de zaak.

Onderzoek bij de vrachtauto waarin maandag in Texas 67 migranten werden aangetroffen, van wie er 48 waren gestorven. Uiteindelijk overleden er 53. Beeld Getty

Om een nog onbekende reden liet de bestuurder maandagmiddag zijn menselijke vracht achter langs een stuk snelweg op drie uur rijden van de grens, een stuk dat bekendstaat als ‘de mond van de wolf’.

De politie pakte de bestuurder op in een veld in de buurt, waar hij zich probeerde uit te geven als een van de overlevenden. Later werd hij herkend op grond van beelden van een bewakingscamera bij een van de speciale ‘immigratiecheckpoints’ in de grensregio waar de auto voorbij was gereden zonder dat hij werd gecontroleerd. Op de vraag van nieuwszender CNN hoe dat heeft kunnen gebeuren, weigerde een voorlichter van de Homeland Security commentaar.

Zone met checkpoints

Onduidelijk is nog hoe lang de slachtoffers in de vrachtauto hebben gezeten en waar ze in zijn gestapt. Vaak steken migranten te voet de grens over en wachten ze in verlaten pakhuizen op smokkelaars die hen per vrachtwagen verder leiden, door de zone met de checkpoints, naar een van de grote steden in Texas.

Het drama voltrok zich toevallig drie dagen voordat het Amerikaanse Hooggerechtshof de regering-Biden donderdag in het gelijk stelde in een dispuut over het omstreden ‘Blijf-in-Mexicoprogramma’ van zijn voorganger Trump.

Sinds 2019 moeten de meeste migranten uit Latijns-Amerika hun asielaanvraag in de VS aan de Mexicaanse kant van de grens afwachten, waar ze soms maandenlang opgehokt zitten in tentenkampen, zonder toegang tot juridische bijstand. Uit onderzoek van Amerikaanse media blijkt bovendien dat migranten in zulke kampen de kans lopen het slachtoffer te worden van aanranding, ontvoering en soms marteling.

De regering-Biden probeert sinds vorig jaar een eind te maken aan dit beleid, maar wordt daarin gefrustreerd door conservatieve staten als Missouri en Texas, die in rechtszaken bij lagere rechtbanken hebben afgedwongen dat de federale overheid Trumps asielbeleid moet blijven uitvoeren.

Voor de 53 mensen die omkwamen langs de snelweg bij San Antonio is het te laat, maar de uitspraak van het Hooggerechtshof brengt de afschaffing van dit programma een stuk dichterbij.