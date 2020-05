Vier Amerikaanse agenten ontslagen na omstreden dood zwarte arrestant

Mensen herdenken George Floyd in Minneapolis, de stad waar hij maandag overleed. Beeld AP

Frey gaf via Twitter aan dat de agenten, die in eerste instantie met betaald verlof waren gestuurd, hun baan definitief kwijt zijn. ‘Dit is de juiste beslissing’, aldus de burgemeester.

Van de arrestatie doken videobeelden op die zowel binnen als buiten de VS voor ophef zorgden. Zo was te zien hoe een van de agenten zijn knie minutenlang in de nek van de ongewapende man, George Floyd, drukte. Frey noemde de beelden van de arrestatie tijdens een persconferentie ‘vreselijk en volledig gestoord’: ‘Hij had niet mogen sterven.’

Protesten in de Amerikaanse stad Minneapolis na de dood van George Floyd. Beeld Getty Images

De agenten kregen maandagavond een melding dat er iemand verdacht werd van vervalsing en troffen Floyd aan in zijn auto. De verdachte stapte uit en er ontstond een worsteling, waarbij de man langdurig hardhandig tegen de grond werd gedrukt. Floyd schreeuwt het uit en zegt herhaaldelijk dat hij geen adem krijgt. ‘Mijn buik doet pijn. Mijn nek doet pijn. Alles doet pijn. Ik heb water nodig, alstublieft. Vermoord me niet.’ Een ambulance bracht hem naar het ziekenhuis, waar hij korte tijd later overleed.

De Amerikaanse federale recherche FBI onderzoekt de dood van de man, aldus een verklaring van de politie van Minneapolis.

Van alle Amerikanen lopen zwarte mannen de meeste kans om te worden gedood door de politie. Voor hen is het risico één op duizend, tweeënhalf keer zo hoog als voor witte mannen. Politiegeweld is daarmee met name voor jonge zwarte mannen een van de belangrijkste doodsoorzaken in het land. Dat blijkt een onderzoek dat vorig jaar werd gepubliceerd door wetenschappers van drie Amerikaanse universiteiten, waaronder de Rutgers-universiteit.

