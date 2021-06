Vier Afghaanse jongens voor de rechter vanwege brand in Moria

Migranten uit het overvolle vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos slaan in september 2020 op de vlucht voor een uitslaande brand. Beeld AP

Amper een week nadat het overvolle kamp op Lesbos in september afbrandde, zei de Griekse minister van migratie Notis Mitarachi al in de media dat de brand gesticht was door zes Afghaanse vluchtelingen. Zij werden kort na de brand gearresteerd en zitten sindsdien gevangen.

Twee van hen werden door de Griekse autoriteiten aangemerkt als minderjarig, al stellen ngo’s dat vijf van de zes verdachten op het moment van de brand jonger dan 18 jaar waren. Het proces van de twee jongsten vond plaats in maart, toen de maximaal toegestane termijn van hechtenis voor minderjarigen dreigde te verlopen.

De rechter sprak de jongens vrij van lidmaatschap van een criminele organisatie, maar bevond hen schuldig aan brandstichting. Ze kregen vijf jaar celstraf, die ze uitzitten in een jeugdgevangenis op het Griekse vasteland. Volgens Legal Centre Lesbos, een ngo die de verdediging op zich nam, kregen de verdachten geen eerlijk proces en was de zes uur durende rechtszaak gehaast en gebrekkig.

Rechtszaken

Nu is het na bijna negen maanden voorarrest de beurt aan de andere vier verdachten. De rechtszaak tegen de vermeende brandstichters past in een patroon waarbij Griekenland er steeds vaker voor kiest om vluchtelingen en migranten gerechtelijk te vervolgen. Zo kreeg een 26-jarige hoogzwangere vrouw, die zichzelf deze winter in Moria uit wanhoop in brand stak, een rechtszaak aan haar broek.

Ook vervolgt het OM sinds november een Afghaanse man wiens 5-jarige zoontje op zee verdronk, op weg naar Samos. Als hij veroordeeld wordt, hangt hem een celstraf van tien jaar boven het hoofd. Het is de eerste keer dat er in Europa een vluchtelingenouder gerechtelijk vervolgd wordt voor de verdrinkingsdood van een kind.

Het is niet duidelijk waarom de autoriteiten ervoor kozen juist deze man te vervolgen. Volgens zijn advocaat dient de zaak van zijn cliënt als afschrikking voor toekomstige asielzoekers, maar ook om de eventuele schuld aan de dood van het kind van de Griekse kustwacht af te wentelen.

Zondebok

Een soortgelijke verklaring geeft actiegroep Free the Moria 6 voor de rechtszaak tegen de vier verdachten van brandstichting: ‘Deze verdachten worden gebruikt als zondebok voor het inhumane asielbeleid van de Europese Unie.’ Volgens de actiegroep is de onschuldpresumptie (iemand is schuldig tot het tegendeel is bewezen, red.) niet gegarandeerd, omdat de mannen al sinds hun arrestatie publiekelijk als schuldigen worden aangewezen.

Na het afbranden van kamp Moria beloofde de Europese Commissie dat er een permanent kamp met menswaardige leefomstandigheden op Lesbos gebouwd zou worden. Afgelopen winter brachten de vluchtelingen door in een provisorisch tentenkamp dat veelvuldig overstroomde. Het nieuwe opvangkamp zou in september af moeten zijn, precies een jaar na de brand, maar de werkzaamheden zijn nog steeds niet begonnen.