Vier aanhoudingen bij ongeregeldheden rondom De Kuip

Spelers van Feyenoord vieren de overwinning tijdens de finale van de play-offs tegen FC Utrecht in de Kuip zondag. Beeld ANP

In De Kuip speelde Feyenoord tegen FC Utrecht om een plaats in de tweede voorronde van de Conference League. Feyenoord won met 2-0, waarna de fans buiten het stadion juichten en veel vuurwerk afstaken. Toen supporters probeerden een hek te forceren om het stadion binnen te gaan, greep de politie in. Politiebusjes met leden van de mobiele eenheid erin zorgden ervoor dat de groep uiteen viel.

Twee politiepaarden raakten gewond door de stenen die werden gegooid.

Afscheid van Advocaat

Voor Dick Advocaat was het zijn laatste wedstrijd als Feyenoord-trainer. Vooraf had hij zich nog voorgenomen zijn ogen droog te houden. ‘Maar ik vreesde het al’, zei hij na de gewonnen finale. ‘Ik kan de laatste jaren overal om huilen. Een mooi woord of een prachtig verhaal. De tranen komen vanzelf.’

Na de openingstreffer van Luis Sinisterra was de emotie ook al van het gezicht van Advocaat af te lezen. Camera’s zoemden op hem in en signaleerden tranen in beide ooghoeken. Na de bevrijdende treffer van Bryan Linssen was er geen houden meer aan. De 73-jarige Hagenaar huilde tranen met tuiten – van geluk en van opluchting. ‘Ik was er al bang voor. Ik kan daar niets aan doen.’

‘Dat is de passie van iemand die altijd wil winnen’, zei Steven Berghuis, die dit seizoen ook wel eens botste met zijn ervaren coach. ‘Maar dat is logisch als je te vaak verliest’, zei de aanvoerder, die Advocaat na het laatste fluitsignaal vergeefs probeerde te verleiden tot het lopen van een ereronde. ‘Maar Dick wilde niet.’

Kort geding

Oorspronkelijk zou de wedstrijd tussen Utrecht en Feyenoord zaterdagavond al plaatsvinden, maar dat had burgemeester Ahmed Aboutaleb vanwege de finale van het Eurovisie Songfestival in Ahoy verboden.

Utrecht had vrijdag nog geprobeerd via de voorzieningenrechter aan de verplaatsing te ontkomen en zo een reglementaire overwinning op Feyenoord te boeken. In een kort geding werd voetbalbond KNVB echter in het gelijk gesteld: de wedstrijd mocht worden verzet naar deze zondagmiddag.