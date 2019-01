Video van confrontatie Trump-aanhangers en indiaanse Amerikaan toont vooral polarisatie VS

De confrontatie tussen scholieren en Nathan Philips in Washington. Beeld REUTERS

‘Het ziet ernaar uit dat Nick Sandman en de studenten van Covington niet eerlijk werden behandeld en dat er te snel conclusies werden getrokken’, twitterde Trump dinsdag na het zien van de nieuwe beelden. ‘Ze werden zwartgemaakt door de media.’

Actrice Jamie Lee Curtis, die samen met andere Hollywood-sterren kritiek had geuit op de scholieren, trok als een van de weinigen direct het boetekleed aan. Ze bood haar excuses aan. ‘Er zijn twee kanten aan het verhaal’, twitterde Curtis. ‘Ik heb te snel geoordeeld.’ CBS News concludeerde dat de eerdere berichtgeving ‘niet compleet’ was.

Maar actrice Debra Massing blijft bij haar oordeel over de scholieren. ‘De nieuwe beelden laten zien dat ze precies zo vreselijk zijn als iedereen had gedacht.’

De beelden waarin scholier Sandmann oog in oog stond met de 64-jarige biddende en zingende Nathan Philips gingen zondag de hele wereld over. Philips was in Washington om te demonstreren voor de rechten van de indiaanse Amerikanen. Sandmann, die een Trump-petje op had, was met een groep scholieren van zijn katholieke school in Kentucky om te protesteren tegen abortus.

Looking like Nick Sandman & Covington Catholic students were treated unfairly with early judgements proving out to be false - smeared by media. Not good, but making big comeback! “New footage shows that media was wrong about teen’s encounter with Native American” @TuckerCarlson Donald J. Trump

Gepolariseerd Amerika

In het korte filmpje, dat viral ging, is te zien hoe de scholier bij het Lincoln-monument oog in oog staat met Philips. Sandmann lacht en lijkt Philips te blokkeren. De andere scholieren joelen. Een van hen zou ‘Bouw de muur’ hebben geroepen. Volgens sommige Amerikanen liet de confrontatie zien hoe verdeeld en gepolariseerd de VS is geworden onder Trump.

Maar een twee uur lange video die nu is opgedoken, werpt een ander licht op hoe het tweetal wereldnieuws werd. Te zien is hoe de scholieren, die op hun bus wachtten, op een gegeven moment op de korrel werden genomen door een derde groep demonstranten.

Het betrof een groep zwarte christenen die gelooft dat Amerika’s zwarte bevolking Gods gekozen volk is. De gelovigen maakten onder andere opmerkingen over de Trump-petjes van de scholieren. Ook slingerden ze beledigende opmerkingen richting de voornamelijk witte scholieren en werd Trump door hen voor homoseksueel uitgemaakt.

Staring Down the the MAGA Teens at Indigenous Peoples’ March. ⁦@jaketapper⁩ https://t.co/QNJOJ1OhiQ Debra Messing

Blokkeren

De scholieren reageerden hierop door demonstratief schoolslogans te roepen. In beeld is te zien hoe Philips plotseling zingend en biddend richting Sandmann en de andere scholieren loopt. Hij zei later dat hij dat deed om een escalatie te voorkomen tussen de scholieren en de zwarte gelovigen.

‘De studenten waren niet echt agressief naar ons toe’, zei Philips tegen CBS News. Kort na zijn toenadering kwam hij tegenover een glimlachende Sandmann te staan. Philips zei dat hij om de scholier heen probeerde te lopen, richting het monument. Maar uit de nieuwe video blijkt dit niet duidelijk het geval te zijn.

Deze korte confrontatie werd vervolgens wereldnieuws. De scholier ontkent in een verklaring dat hij Philips wilde blokkeren. ‘Ik geloofde dat ik door niet te bewegen en rustig te blijven, kon helpen om de situatie niet uit de hand te laten lopen’, aldus Sandmann. ‘Ik trok niet met opzet gezichten. Ik lachte wel op een gegeven moment omdat ik hem wilde laten weten dat ik niet kwaad of geprovoceerd zou worden, met een grote confrontatie tot gevolg.’

Mikpunt van veel kritiek

Sandmann zegt dat een van de indiaanse demonstranten tegen de scholieren riep dat zij ‘hun land hadden gestolen’. Op de beelden is te zien dat hij ingrijpt als een scholier hierop reageert. ‘Ik vond dat wij ervoor moesten zorgen dat de boel rustiger zou worden’, aldus Sandmann.

De confrontatie eindigde toen de bussen voor de scholieren waren gearriveerd. De scholier wist toen niet dat hij de dagen erna mikpunt van veel kritiek zou worden. Philips vindt dat niet Sandmann, ‘maar de volwassenen die de scholieren begeleidden, gestraft moeten worden. ‘Iemand had ze moeten zeggen dat je je zo niet kan gedragen.’