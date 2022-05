Video’s bevestigen executie mannen in Boetsja door Russen. ‘Reken met ze af, maar niet hier’

Op 4 maart leiden Russische soldaten een groep Oekraïense gevangenen naar de locatie waar zij minuten later worden doodgeschoten. Beeld The New York Times

De nieuwe bewijzen die The New York Times in handen kreeg, laten opnieuw zien hoezeer het Russische leger zich in de regio rond Kyiv schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden. Sinds de Russen zich in april terugtrokken, zijn volgens de politie in Boetsja en andere plaatsen in de buurt de lichamen van 1.288 omgebrachte burgers gevonden in straten, huizen en massagraven.

Onder hen waren acht mannen. Hun lijken lagen bijna een maand bij een gebouw, nadat ze op 4 maart waren doodgeschoten. Op de video’s van bewakingscamera’s is te zien hoe Russische parachutisten ze in een straat in Boetsja afvoeren. Minuten later klinken er schoten. De filmpjes, waarvan eentje is gemaakt door een buurtbewoner, bewijzen duidelijk dat de mannen kort voor hun dood in handen waren van het Russische leger.

Rusland ontkent dat het zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden bij de terugtrekking rond Kyiv. Moskou beweert dat de beelden van de talloze lijken in Boetsja en omgeving, onder wie bewoners met hun handen op de rug, ‘nep’ zijn. Volgens de Russen bevonden de lichamen zich niet in de straten toen zij het gebied in handen hadden. Satellietfoto’s weerleggen echter het Russische verhaal.

These are the faces of those Russian soldiers who executed eight men in Bucha. Every day, frame by frame, Ukraine and partners work to identify war criminals. Justice will be served.

Putin rewarded those who committed atrocities in the suburbs of Kyiv. pic.twitter.com/Wr27fRv40c — Alexander Khrebet/Олександр Хребет (@AlexKhrebet) 20 mei 2022

Omsingeld

De omgebrachte mannen hielden zich begin maart schuil in een huis. Ze bewaakten een controlepost, maar trokken zich terug in het huis van een buurtbewoner nadat Russische soldaten opdoken. Het Russische leger had zich eerder teruggetrokken uit het gebied na zware verliezen te hebben geleden. Op 3 maart trokken ze Boetsja weer binnen.

Op bewakingsbeelden zijn parachutisten te zien in Yablunska-straat, een belangrijke straat die door Boetsja loopt. Een eenheid richt een kantoorgebouw in de straat in als hoofdkwartier. Daarna worden omliggende huizen onderzocht. Het huis waar de Oekraïense mannen zich schuil houden, bevindt zich honderden meters van het hoofdkwartier.

‘Wij zijn omsingeld’, laat een van hen aan een vriend weten in een tekstbericht. ‘Ze schieten vanuit pantservoertuigen.’ ‘Wij kunnen niet wegkomen’, zegt een andere man in een telefoongesprek met zijn vrouw. ‘Ik hou van je.’ In de ochtend van 4 maart beseffen de mannen dat ontsnappen niet mogelijk is. Ze worden ontdekt door Russische soldaten en afgevoerd naar het hoofdkwartier.

“Nearly every corner in Bucha is now a crime scene, and it felt like death was everywhere.”



Our report on Bucha and the trail of death left by Russian forces in Ukraine:

https://t.co/I54epLqnjR pic.twitter.com/5Lpwmpqy5X — Human Rights Watch (@hrw) 23 april 2022

Executies

Een buurtbewoner, die ook was gearresteerd, zegt tegen de krant dat de mannen op de parkeerplaats moesten knielen. Een van hen wordt meteen neergeschoten. Dit wordt bevestigd door Ivan Skyba, de 43-jarige bouwvakker die als enige van de groep de executies overleefde. Als een van de mannen tijdens een ondervraging bekent dat ze Oekraïense strijders zijn, overleggen de Russen wat er met de mannen moet gebeuren.

‘Reken met ze af’, zegt een van hen, aldus Skyba. ‘Maar niet hier, anders slingeren hun lichamen hier rond.’ Twee soldaten brengen de mannen vervolgens naar een plek aan de zijkant van het gebouw. Daar ligt het lichaam van een andere strijder, die eerder door de Russen was opgepakt. Hij is door het hoofd geschoten. Kort daarna klinken de schoten van de executies.

‘Ik werd neergeschoten en viel op de grond’, aldus Skyba tegen de krant. ‘Ik werd in mijn zij geraakt. Ik deed alsof ik dood was. Ik bewoog en ademde niet. Het was koud en je kon het zien als iemand ademde.’ Skyba redde zo zijn leven, want de Russen schoten op de gewonden die bewogen. Hij wachtte ongeveer vijftien minuten tot hij de soldaten niet meer hoorde praten.

Oekraïense drone

Skyba stond toen op en rende weg. Een buurvrouw, die eerder ook door de Russen was ondervraagd, zag de lijken toen ze later op de dag ging schuilen in de kelder van een andere bewoner. Een andere omwonende stuitte op de lichamen van de mannen twee dagen later, nadat de Russen haar huis hadden verlaten en ze weer uit de kelder kwam.

Beelden gemaakt door een Oekraïense drone bevestigen het relaas van Skyba en andere omwonenden die ook de Russische bezetting wisten te overleven. Op deze video zijn de lijken van de mannen duidelijk te zien. Ook in beeld zijn twee Russische soldaten die daar op wacht staan.