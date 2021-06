Vicepresident Harris zal Amerikaans-Mexicaanse grens bezoeken, na aanhoudende kritiek over haar afwezigheid

Een opvang voor migranten in Donna, Texas. Beeld AFP

Met het bezoek aan de Texaanse grensstad probeert de vicepresident een punt te zetten achter de kritiek die haar dagelijks achtervolgt. Sinds de regering-Biden in januari aantrad, is het aantal migranten dat de VS probeert binnen te komen fors gestegen. In mei hield de grenspolitie ruim 180 duizend personen tegen bij de grens, het hoogste aantal in twintig jaar. Harris en Biden gingen er echter nooit kijken.

De aankondiging van Harris’ bezoek aan Texas komt nadat oud-president Trump bekendmaakte dat hij volgende week afreist naar de zuidelijke grens. Trump en de Republikeinen roepen Harris al maanden op naar de grens te gaan, omdat ze vinden dat de regering-Biden verantwoordelijk is voor de forse stroom migranten. Biden beloofde tijdens de campagne een einde te maken aan het harde immigratiebeleid van zijn voorganger.

Democraten, op hun beurt, achtten een bezoek van Harris noodzakelijk zodat ze met eigen ogen de slechte opvang kon zien van de duizenden migranten, met name de alleenreizende kinderen. Harris verwierp steeds de kritiek door te zeggen dat ze prioriteit wilde geven aan de aanpak van de economische en sociale problemen in Midden-Amerika, waar veel migranten vandaan komen. Zo bezocht ze twee weken geleden onder andere Guatemala en Honduras, maar ook daar bleef men vragen waarom ze niet naar de grens met Mexico ging.

Bezoek Trump

Dit bezoek, haar eerste buitenlandse reis, werd overschaduwd door een kribbige reactie van Harris op de vraag waarom ze nooit de moeite had genomen poolshoogte te nemen in onder andere Texas. ‘En ik ben ook nooit in Europa geweest’, zei Harris lachend maar duidelijk geïrriteerd in een interview met nieuwsveteraan Lester Holt van NBC News. ‘Ik begrijp niet welk punt je wil maken.’

Harris kreeg de volle laag, onder andere op sociale media, dat ze zo reageerde en de boot bleef afhouden over een grensbezoek. Ze versterkte het beeld dat ze niet geconfronteerd wilde worden met de crisissituatie in Texas en andere staten. Zowel Harris als Biden vielen Trump de afgelopen jaren hard aan vanwege de omstandigheden waarin migranten werden vastgehouden in de opvang-en detentiecentra.

Het Witte Huis en de vicepresident bestreden woensdag dat Harris nu wel in actie komt om Trump voor te zijn. Volgens een woordvoerder van Harris is het grensbezoek onderdeel van haar pogingen om ‘de grondoorzaken van migratie’ aan te pakken. ‘Ze heeft gezegd dat wanneer het moment daar is, ze wellicht de grens zal bezoeken’, aldus Witte Huis-woordvoerder Jen Psaki.

Maar Trump, die zal worden vergezeld door gouverneur Greg Abbott van Texas, gelooft er niets van. ‘Als gouverneur Abbott en ik volgende week niet zouden gaan, zou ze er nooit naar toe zijn gegaan’, aldus Trump in een verklaring. Ook de Texaanse senator Ted Cruz, een van de Republikeinen die Harris voortdurend bekritiseren omdat ze in Washington blijft, vindt het verdacht dat de vicepresident nu wel afreist naar El Paso.



Thank you, VP Harris, for answering the call to action from my invitation to the southern border. By understanding the challenges faced on the ground, our government will be able to effectively address the pull factors leading migrants to make this dangerous journey. https://t.co/jwFeBO7xRO pic.twitter.com/HSUoS16744 — Rep. Henry Cuellar (@RepCuellar) 23 juni 2021

Toenemende druk

‘Er waren 600 duizend illegale grensoverschrijdingen voor nodig, evenals 463 duizend pond aan in beslag genomen drugs, tientallen parlementsleden die naar de zuidelijke grens afreisden en toenemende druk van het Amerikaanse volk, voordat Kamala eindelijk een bezoek plant aan de grens’, aldus Cruz op Twitter.

Maar het Democratische Congreslid Henry Cuellar, ook uit Texas, bedankte de vicepresident. Cuellar wees de afgelopen maanden op de slechte situatie in de overvolle opvangcentra. Hij bracht in maart foto’s naar buiten van kinderen die, tijdens de pandemie, dicht op elkaar op de grond zaten. Cuellar zei dat Harris en de regering, door ter plekke de situatie van de migranten te bekijken, beter de problemen kunnen aanpakken ‘die ervoor zorgen dat migranten deze gevaarlijke reis maken’.

Het recordaantal van 180.034 migranten dat in mei werd gestopt door de grenspolitie, is bijna acht keer meer dan in mei vorig jaar toen Trump nog in het Witte Huis was. Sinds begin dit jaar waren er 711.784 aanhoudingen aan de zuidelijke grens, zo’n vijf keer meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Vooral het weer toelaten door Biden van alleenreizende kinderen heeft, zo blijkt uit cijfers van de grenspolitie, een aanzuigende werking gehad. Onder Trump moesten zij, net als volwassenen, hun asielprocedure afwachten in Mexico. Ook het schrappen van omstreden Trumps grensmuur is niet ongemerkt gebleven in de landen in Midden-Amerika en in Mexico.