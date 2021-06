Vicepresident Harris roept migranten op niet naar grens VS te trekken: ‘Kom niet, kom niet’

De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris wijst tijdens haar bezoek aan Guatemalteekse ondernemers naar de traditionele weefsels die ze maken. Ze riep de inwoners van Guatemala, en de rest van Midden-Amerika, tot twee keer toe op niet meer naar de VS te komen. Beeld AP

Harris is door president Biden aangewezen om de crisis aan de grens aan te pakken. Sinds zijn aantreden is het aantal migranten dat naar de grens met Mexico trekt fors gestegen. De grenspolitie wordt onder andere geconfronteerd met veel kinderen die alleen reizen en die vaak door smokkelaars over de grens worden gebracht.

Harris zei dat de VS de slechte economische situatie in landen als Guatemala willen verbeteren om te voorkomen dat inwoners hun heil zoeken in de VS. ‘Ik wil benadrukken dat ons doel is om Guatemalteken te helpen hoop te vinden in hun eigen land’, aldus Harris. ‘Tegelijkertijd wil ik duidelijk zijn aan de mensen in deze regio die erover nadenken om die gevaarlijke tocht naar de grens met Mexico te maken: kom niet, kom niet.’

De vicepresident waarschuwde dat de VS er alles aan doen om migranten tegen te houden die illegaal de grens overgaan. ‘De VS zullen onze wetten blijven handhaven en onze grens beveiligen’, aldus Harris. ‘Er zijn legale methoden waarop migratie kan en zou moeten plaatsvinden. Maar wij zullen, en dat is een van onze prioriteiten, illegale migratie ontmoedigen. En ik denk dat als je naar onze grens komt, je zal worden teruggestuurd.’

“I want to be clear to folks in this region who are thinking about making that dangerous trek to the United States-Mexico border: Do not come. Do not come.”



— VP Kamala Harris during news conference with Guatemalan president Alejandro Giammattei pic.twitter.com/dYNwu7STbS — The Recount (@therecount) 7 juni 2021

Bekritiseerd

De poging van Harris om inwoners van Midden-Amerika te ontmoedigen door Mexico te trekken om naar de Amerikaanse grens te komen, werd direct bekritiseerd door haar progressieve partijgenoot Alexandria Ocasio-Cortez. Zij is een van de Democraten die fel van leer trok tegen het strenge migratiebeleid van president Trump.

Onder Trump moesten onder andere migranten die bij de Amerikaanse grens asiel zochten, hun aanvraag afwachten in Mexico. Biden heeft een einde gemaakt aan dit omstreden beleid. Ocasio-Cortez noemde de opmerkingen van Harris ‘teleurstellend’.

‘Ten eerste is asiel zoeken aan een Amerikaanse grens honderd procent legaal’, twitterde het parlementslid. ‘Ten tweede hebben de VS decennialang bijgedragen aan regimeverandering en destabilisatie in Latijns-Amerika. We kunnen niet iemands huis in brand steken en ze daarna de schuld geven omdat ze vluchten.’ Harris verwierp later de kritiek van Ocasio-Cortez. ‘Ik ben heel duidelijk: we moeten de oorzaken aanpakken en daar richt ik mij op', aldus de vicepresident.