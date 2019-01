Vicepremier Italië moedigt gele hesjes aan: ‘geef niet op!’

De Italiaanse vicepremier Luigi Di Maio. Beeld EPA

‘De Franse politiek is, net als de Italiaanse, doof voor de behoeftes van burgers’, schreef minister en vicepremier Di Maio, die het beleid van Macron ‘schadelijk’ noemde, ‘niet alleen voor de Franse burgers, maar voor heel Europa’. In navolging van zijn coalitiegenoot zei ook vicepremier Matteo Salvini van anti-migratiepartij de Lega dat hij de gele hesjes steunt, omdat zij ‘protesteren tegen een president die tegen zijn eigen volk regeert’.

Het is zeer ongebruikelijk dat Europese leiders een anti-overheidsprotest steunen in een bevriende lidstaat. De Franse regering reageerde dinsdag dan ook geërgerd op beide uitlatingen. Volgens minister Nathalie Loiseau van Europese Zaken kunnen ‘de heren Di Maio en Salvini’ beter in eigen land orde op zaken stellen.

La France se garde de donner des leçons à l’Italie. Que MM. Salvini et Di Maio apprennent à balayer devant leur propre porte. Nathalie Loiseau

‘Ik kan niet anders dan die verlangens delen’

‘Het Franse volk eist verandering en verlangt een regering die naar haar behoeftes luistert’, reageerde vicepremier Di Maio dinsdag. ‘Ik kan niet anders dan die verlangens delen. Misschien is de minister vergeten dat haar president onze opkomst recent nog vergeleek met de verspreiding van lepra?’

De relatie tussen Frankrijk en Italië is al maandenlang aan erosie onderhevig. Beide landen maakten de afgelopen tijd ruzie over de nog te bouwen hogesnelheidstrein tussen Lyon en Turijn, over de overname van een Franse scheepswerf door een Italiaans semioverheidsbedrijf en over elkaars nationale begrotingen. De voornaamste ‘steen des aanstoots’ tussen beide landen is echter de migratiecrisis, die in Italië pas echt nijpend werd toen Frankrijk zijn landsgrens bij Ventimiglia afsloot. De Franse president Emmanuel Macron noemt het Italiaanse migratiebeleid sindsdien ‘om te kotsen’, de Italianen verweten Macron op zijn beurt hypocrisie en onwetendheid.

In Francia, come in Italia, la politica è diventata sorda alle esigenze dei cittadini, tenuti fuori dalle decisioni più importanti che riguardano il popolo. Il grido che si alza forte dalle piazze francesi è uno: “fateci partecipare!”. https://t.co/cBJvUwEk5s Luigi Di Maio

Overeenkomsten gele hesjes en Vijfsterren

‘De Franse overheid denkt enkel aan het belang van de elite’, stookte Di Maio dat vuurtje deze week nog verder op. ‘In Italië is het ons gelukt die trend te keren’, spoorde hij de gele hesjes aan om in Frankrijk hetzelfde te doen.

Half december schreven historici Pepijn Corduwener en Arthur Weststeijn al in de Volkskrant dat de opkomst van de gele hesjes veel overeenkomsten vertoont met die van de Italiaanse Vijfsterrenbeweging: ‘Een zwevende partij die een decennium geleden ontstond als straatprotest, ontevreden burgers van links tot rechts met elkaar verenigde en dit jaar met overmacht de Italiaanse verkiezingen won.’

‘Geef niet op!’

Die vergelijking lijkt Di Maio nu ook zelf te omarmen. Hij zei dit weekend wellicht af te reizen naar Frankrijk voor een overleg met de activisten en biedt ze tevens logistieke steun aan. Zo mogen ze gebruik maken van zijn internetplatform ‘Rousseau’, het online-stemsysteem waarop de leden van de Vijfsterrenbeweging de afgelopen jaren hun partijprogramma vormgaven en politieke vertegenwoordigers vanuit hun midden kozen. Een van de activisten die toen kwam bovendrijven was de gesjeesde rechtenstudent Luigi Di Maio, die nu schrijft: ‘Er wordt momenteel een nieuw Europa geboren. Een Europa van gele hesjes, van bewegingen en van directe democratie. Dat is een taaie strijd, maar we zullen hem samen voeren. Gele vestjes, geef niet op!’