Vicepremier en ChristenUnie-prominent Carola Schouten verlaat de politiek

Carola Schouten maakte haar eerste meters in Den Haag al in 2000. Ze is bij de volgende verkiezingen, op 22 november, niet verkiesbaar.

Schouten zal niet meer op de kieslijst staan voor de volgende verkiezingen. Bij een eventuele kabinetsdeelname van de ChristenUnie zal ze ook niet terugkeren als minister. Wel blijft ze de komende maanden aan als demissionair minister en vicepremier, schreef ze vrijdag in een brief aan de leden van haar partij. ‘Na twaalf intense jaren zal ik de politiek verlaten.’

Niet alleen gold Schouten als prominente minister en één van de vier vicepremiers van kabinet Rutte IV, ze was na het vertrek van Gert-Jan Segers bij de ChristenUnie ook het bekendste gezicht van haar partij. Vooral haar dossierkennis en werkethiek werden door zowel voor- als tegenstanders geprezen.

Schouten maakte haar eerste meters in Den Haag al in 2000, toen ze als beleidsmedewerker aan de slag ging op het ministerie van Sociale Zaken. In 2006 stapte ze over naar de fractie van de ChristenUnie. Daar zag ze vanaf de zijlijn hoe haar partij aantrad in Balkenende IV. Vervolgens werd ze klaargestoomd voor haar eigen politieke carrière.

Talent van het jaar

In 2011 trad ze voor haar partij aan als Tweede Kamerlid. Ze viel direct op en werd al na zeven maanden door de parlementaire pers uitgeroepen tot politiek talent van het jaar. De eerste kans om haar dossierkennis echt te laten zien kreeg ze in 2012, toen ze na de val van Rutte I met andere partijen een noodbegroting in elkaar moest zetten.

Jaren later, toen de ChristenUnie in 2017 onderhandelde over deelname aan kabinet-Rutte III, zat ze als adjudant van partijleider Segers aan de formatietafel. In het nieuwe kabinet kreeg ze meteen een ministerspost.

Als kind van melkveehouders leek het ministerie van Landbouw een logische keuze, maar ze kreeg het er door de stikstofcrisis uiterst lastig. Het werd Schouten onder meer verweten dat ze niet met een adequaat antwoord kwam op de eerste boerenprotesten. Ook zou ze te weinig hebben gedaan aan het terugdringen van de stikstofuitstoot. Harde beslissingen werden doorgeschoven naar een volgend kabinet.

Hoofdpijndossiers

Succesvoller was haar terugkeer op het bekende terrein van Sociale Zaken. Als minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen in Rutte IV kreeg ze opnieuw te maken met hoofdpijndossiers. Maar in de korte tijd die ze de afgelopen anderhalf jaar had, wist ze als een van de weinige ministers al wat successen te boeken.

Zo loodste ze de Pensioenwet succesvol door zowel de Tweede Kamer als de Senaat. Deze wet is een van de belangrijkste wapenfeiten van het aftredende kabinet. Ze had ook plannen om de fel bekritiseerde participatiewet fundamenteel te herzien, maar die worden hoogstwaarschijnlijk door de val van het kabinet op de lange baan geschoven.

Ook op armoedebeleid, een speerpunt van haar partij, wist Schouten stappen te zetten. Haar werk werd daarbij wel bemoeilijkt door de gevolgen van de energiecrisis en inflatie: de komende maanden moet de Kamer nog belangrijke knopen doorhakken om te voorkomen dat meer mensen in armoede worden gestort.

Het is niet bekend wat Schouten van plan is nu ze Den Haag verlaat. Ze wil naar eigen zeggen plaatsmaken voor een ‘nieuwe generatie’ binnen haar partij.