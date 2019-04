Via deze populaire app krijgen miljoenen Chinezen dagelijks een ‘gouden quote’ van president Xi (en moeten ze punten verdienen om in de gunst te komen bij de overheid)

Via de app kunnen gebruikers ook quizvragen over de heerschappij van Xi beantwoorden. Met de verdiende punten kunnen ze bijvoorbeeld korting krijgen bij restaurants. Beeld EPA

De Chinese president Xi Jinping heeft het al vaak tegen zijn partijgenoten gezegd: als de communisten hun grip op het land willen behouden, moeten ze wel een beetje met hun tijd meegaan. Mao indoctrineerde zijn bevolking tijdens de Culturele Revolutie met honderden miljoenen rode boekjes, maar daar halen de jongere generaties van tegenwoordig hun neus voor op.

Daarom vroeg Xi aan techgigant Alibaba een app te ontwikkelen die zijn boodschap het beste kon overbrengen. De naam van de app: Xuexi Qiangguo. Een Chinees woordgrapje. Het betekent niet alleen ‘Bestudeer de Grote Natie’, maar kan door het karakter ‘Xi’ ook gelezen worden als: ‘Bestudeer Xi en maak het land groot’.

De app, die begin dit jaar beschikbaar kwam, is in korte tijd uitgegroeid tot de populairste van het land. Dagelijks krijgen tientallen miljoenen gebruikers een ‘gouden quote’ van Xi op hun smartphone binnen. Ze kunnen zijn speeches terugkijken en quizvragen over zijn heerschappij beantwoorden.

Alles volgens een uitgebreid puntensysteem: een filmpje over Xi’s bezoek aan Frankrijk kijken levert één punt op, een quiz foutloos beantwoorden tien punten. Die kun je dan via het systeem van Alibaba in het land weer inwisselen voor bijvoorbeeld kortingen op restaurants of toegangskaartjes tot bezienswaardigheden.

Maar de app is meer dan een leuk speeltje. Private bedrijven rangschikken hun werknemers op basis van hun dagelijkse scores, om zo in de gunst te komen bij de overheid. Scholieren klagen op internet dat ze door de directie zijn gestraft omdat ze weinig punten haalden.

Ambtenaren moeten ook meedoen. ‘Ons is verteld dat we minstens 30 punten per dag moeten halen’, zei een ambtenaar uit het zuiden van China anoniem tegen de South China Morning Post. ‘Dat lukt mij al door de app gewoon aan te laten staan met de artikelen en video’s geopend.’

‘Dit brengt de digitale dictatuur naar een heel nieuw niveau’, zei Haiqing Yu, onderzoeker Chinese media aan de Australische RMIT Universiteit, tegen The New York Times. ‘Het is een soort digitaal toezicht.’