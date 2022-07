Vetter pakt zilver en vestigt nieuw Nederlands record op WK

Anouk Vetter viert het zilver op de meerkamp op de vierde dag van de wereldkampioenschappen atletiek in het Hayward Field atletiekstadion in het Amerikaanse Eugene (Oregon). Beeld ANP

Als leidster in de stand van de zevenkamp wordt Anouk Vetter in de Amerikaanse maandagavond aangekondigd in Eugene. De camera neemt haar even wat langer in beeld dan de andere deelnemers. Haar gezicht prijkt op de grote schermen in het stadion. Met een zenuwachtig lachje zwaait de 29-jarige meerkampster naar de camera.

Vetter, die vorig jaar olympisch zilver pakte in Tokio en in 2017 brons op de WK, kent zichzelf. Ze weet dat ze ondanks die leidende positie in de stand niet de favoriet is voor de zege. Daarvoor is haar 800 meter veel te zwak. Het is haar minste onderdeel. Nafissatou Thiam, de tweevoudig en regerend olympisch kampioene, is ook geen uitgesproken specialist, maar verteert het lopen wel wat beter. Vetter: ‘Ik ben oud genoeg dat ik daarmee om kan gaan.’

Thiam wordt in 2.13,00 vijfde op de 800 meter. Vetter volgt op ruim zeven seconden op de elfde plaats in 2.20,09. Dat betekent dat de Belgische met een puntentotaal van 6.947 haar tweede wereldtitel verovert. Ze was al eens de beste in 2017. Vetter eindigt als tweede in een nieuw Nederlands record van 6.867. Het oude record zette ze afgelopen voorjaar in Götzis op 6.693.

In feite was de voorsprong die Vetter koesterde, nadat ze overtuigend het speerwerpen had gewonnen met 58,29 meter, minimaal: slechts 19 punten. Vertaald naar de 800 meter was dat 1,36 seconden. Meestal eindigt Vetter zo’n zes tot zeven seconden achter Thiam op de twee ronden over de baan. Ondanks die wetenschap had ze zichzelf nog eventjes een gedachte aan goud gegund. ‘Eigenlijk heb ik daar misschien een paar seconden over nagedacht.’

Daarna daalde de realiteit weer in. Het enige wat ze kon doen was proberen haar beste race te lopen en te hopen op een slecht moment bij Thiam. ‘Zij wint of ik win, maar ik moest het zo doen dat ik mezelf niets kwalijk kon nemen.’

Proberen mee te glippen in de slipstream van de 27-jarige Belgische was geen optie. ‘Dat heb ik een keer geprobeerd. Dan loop ik haar race en niet de mijne.’

Aanmoedigingen

Op de aanmoedigingen die ze voor het slotonderdeel kreeg, zat ze niet zo te wachten. ‘Het is lief bedoeld’, zegt ze. ‘Maar ik vind het best lastig dat mensen dan zeggen: kom op, deze ga je pakken. Met verspringen bemoeit niemand zich ermee.’ Als ze zich helemaal op zichzelf kan richten, dan is ze op haar best.

Wat overheerste, was de vreugde over wat ze in Hayward Field had laten zien. Ze behaalde persoonlijke records bij het verspringen (6,52 meter), op de 200 meter (23,73) en kogelstoten (16,25 meter). Het puntentotaal verraste haar. ‘6.800 punten, ik had nooit gedacht dat ik dat zou halen.’

De stand in de zevenkamp wordt via een ingewikkeld puntensysteem samengesteld. Als vuistregel geldt dat een topprestatie op elk onderdeel zo’n 1.000 punten oplevert, of het nu hordenlopen of hoogspringen is. Wie door de grens van 7.000 punten heen breekt, is dus een heel complete atleet.

En de Belgische deed dat vier jaar geleden. Dat verleent haar bijna een aura van onaantastbaarheid. ‘Zij is wel Nafi Thiam. Ze heeft 7.013 punten als persoonlijk record. Ik ben al heel blij dat ik het zo spannend heb kunnen maken en hoop het ook nog een paar toernooien weer te doen.’

Blessure in aanloop naar WK

Een maand geleden blesseerde Vetter zich aan haar hamstring. Emma Oosterwegel, die in Tokio brons veroverde en in Eugene op de zevende plaats (6.440) bleef steken, had haar daar nog aan herinnerd. Hoe ze huilend op de baan had gezeten. Hoe ze haar vriend Stijn een berichtje stuurde: ‘Geen WK voor mij.’ In de korte tijd die nog restte tot de WK, kon ze onmogelijk weer wedstrijdfit worden, daar was ze van overtuigd.

In de praktijk viel de schade mee en kon ze in Eugene boven zichzelf uitstijgen. Misschien wel omdat ze niet al te hoge verwachtingen koesterde. Tegen Ronald Vetter, meerkampbondscoach en haar vader, was ze stellig geweest. ‘Ik moet niet denken aan persoonlijke records, want ik heb trainingen gemist. Dat gaat hem niet worden. Dat moet je kennelijk wel denken, maar dan anders uitvoeren.’

Ze kijkt op tegen Thiam, maar onverslaanbaar is de dochter van een Senegalese vader en Belgische moeder niet, denkt ze. Hoe ze te verschalken is? ‘Door meer punten te halen’, zegt ze lachend. En dan serieuzer: ‘We komen er steeds dichterbij.’

Vetter wijst op het puntentotaal van Anna Hall: 6.755. De Amerikaanse eindigde dankzij haar zege op de afsluitende 800 meter als derde. De score van Hall zit maar net iets onder de 6791 waarmee Thiam olympisch goud won in Tokio. En op het WK van 2019 werd Thiam al eens verslagen door de Britse Katarina Johnson-Thompson. Kortom, het kan. ‘Ze is ook maar een mens.’