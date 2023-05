‘Veteranen’ naast Poetin op Dag van de Overwinning vochten nooit tegen nazi-Duitsland

President Poetin, zelf oud-KGB’er, dinsdag bij de Overwinningsparade tussen voormalige geheim agenten Joeri Dvojkin (links) en Gennadi Zajtsev. Beeld Screenshot Rossija24

Normaal gesproken laat Poetin zich op 9 mei, de Russische herdenkingsdag voor de overwinning op nazi-Duitsland, flankeren door veteranen uit het Rode Leger. Maar dinsdag gingen de ereplaatsen op de viptribune naar twee voormalige geheim agenten die betrokken waren bij andere operaties: de Sovjet-invasie van Tsjecho-Slowakije en de jacht op Oekraïense nationalisten.

Gennadi Zajtsev, de man die tijdens de uitgeklede parade aan de linkerzijde van Poetin zat, was 6 jaar toen Hitler de Sovjet-Unie binnenviel. Pas lang na de Tweede Wereldoorlog, in 1953, trad hij als dienstplichtige toe tot het leger. Hij studeerde af aan een opleidingsinstituut van de KGB en nam via die geheime dienst deel aan de invasie van Tsjecho-Slowakije in 1968, een van de beruchtste militaire operaties van de Sovjet-Unie.

Over de auteur

Tom Vennink schrijft voor de Volkskrant over Rusland, Oekraïne, Belarus, de Kaukasus en Centraal-Azië. Hij reist geregeld naar de oorlog in Oekraïne. Eerder was hij correspondent in Moskou.

Met die invasie maakte Moskou een eind aan Tsje­cho-­Slo­waak­se hervormingen die moesten leiden tot ‘socialisme met een menselijk gezicht’. Zajtsev leidde de bezetting van het hoofdkantoor van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Praag, zo vertelde hij meermaals in interviews. Later werd hij bevelhebber van de Alfa-groep, een antiterrorisme-eenheid van de KGB.

Knipoog van de KGB

De man aan de rechterzijde van Poetin was wel oud genoeg om mee te vechten tegen nazi-Duitsland. Joeri Dvojkin meldde zich in 1942 als 16-jarige vrijwilliger bij het leger, maar werd niet naar het front gestuurd. In plaats daarvan belandde hij op een academie voor sluipschutters in de toenmalige Sovjetrepubliek Kirgizië. Als lid van de NKVD, een voorloper van de KGB, was hij in 1944 betrokken bij de bestrijding van Oekraïense nationalisten die hadden gecollaboreerd met de nazi’s.

De keuze voor twee oud-agenten is een knipoog van het Kremlin naar de Russische geheime diensten. Onder Poetin, zelf een oud-KGB’er, hebben de opvolgers van de Sovjet-veiligheidsdiensten de macht gegrepen in Rusland. Ook laat het Kremlin aan Russische mannen zien dat ze kunnen uitgroeien tot helden van het vaderland als ze meedoen aan een invasie en jagen op ‘Oekraïense nationalisten’.

Echte veteranen van de Tweede Wereldoorlog, waarin de Sovjet-Unie meer burgers verloor dan alle andere betrokken landen bij elkaar, moesten dinsdag opschuiven naar stoeltjes verder van de president. Volgens het Kremlin zijn er in Rusland nog 14 duizend veteranen van die oorlog in leven.