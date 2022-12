Vestia beurt 19 miljoen in schikking met Nomura na frauduleuze speculatie met rentederivaten

Een woonblok in Rotterdam die woningcorporatie Vestia graag gesloopt ziet worden. Beeld Arie Kievit

De schikking komt voort uit de frauduleuze speculatie met rentederivaten waarbij Vestia begin 2012 bijna failliet ging. Bij de corporatie, die toen met 90 duizend sociale huurwoningen de grootste huizenbezitter van Nederland was, bleek een kasbeheerder de loop der jaren voor vele miljarden aan deze complexe financiële producten te hebben gekocht bij de fine fleur van de internationale zakenbanken. Via een tussenpersoon verdiende die kasbeheerder, Marcel de V., zelf stiekem ruim 10 miljoen euro aan die derivatenhandel.

Die zaak kwam aan het licht toen de financiële crisis uitbrak en de rente daalde en zeer volatiel werd. De Vries had juist gespeculeerd op een rentestijging en Vestia moest miljarden aan onderpand storten bij de zakenbanken. Dat geld had Vestia niet en de corporatie dreigde om te vallen en daarbij veel andere Nederlandse woningcorporaties zwaar te duperen.

Schadeclaims

Uiteindelijk werd na een crisisberaad op de Zuidas de hele derivatenportefeuille afgekocht. Maar de corporatie hield daarbij wel het recht om schadeclaims in te dienen tegen de afzonderlijke banken. Dit omdat banken volgens Vestia hun zorgplicht verzaakten door veel te ingewikkelde en riskante derivaten te verkopen, en ook omdat sommige banken volgens de corporatie wisten of hadden kunnen weten dat Marcel de V. corrupt was.

Nomura, dat overigens geen schuld erkent, is sindsdien de vijfde bank waarmee Vestia heeft geschikt. Afgelopen jaren betaalden ook ABN Amro (55 miljoen), Deutsche Bank (175 miljoen), Citibank (47,25 miljoen) en Société Générale (22,5 miljoen). Tegen Barclays en BNP Paribas lopen nog procedures.

Het totaal geschikte bedrag bedraagt inmiddels precies 318.675.000 euro. Veel geld, maar nog steeds een fractie van de ongeveer 3 miljard euro schade die Vestia zelf leed als gevolg van het derivatendebacle. De corporatie lijdt nog altijd onder die last, door zeer ongunstige dure leningen die het moest afsluiten om de schade te financieren. Vanaf 1 januari valt Vestia uiteen in drie afzonderlijke corporaties: een in Zoetermeer, een in Rotterdam en een in Den Haag. De naam Vestia zal daarbij verdwijnen.