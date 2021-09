Verzoening voert boventoon op partijcongres:‘CDA’ers moeten met elkaar praten, niet over elkaar’

CDA-leider Wopke Hoekstra op het partijcongres. Beeld ANP

Binnen het CDA schort het intern al jaren aan ‘elkaar de ruimte gunnen’, zei CDA-leider Wopke Hoekstra zaterdagmiddag in een zelfkritische toespraak aan het slot van het CDA-congres in Den Bosch. Het was de eerste congresspeech van Hoekstra waarbij hij zijn achterban fysiek onder ogen kwam. Hoekstra nam het leiderschap in december over van vicepremier en coronaminister Hugo de Jonge.

Hoekstra zei dat het ‘gedonder in eigen kring’ al een decennium geleden is begonnen, ‘in die verbitterde strijd’ over de gedoogconstructie met de PVV. ‘Dat we toen een open discussie voerden en van mening konden verschillen, leek aanvankelijk juist heel waardevol. Alleen gebeurde er tegelijkertijd iets anders. Iets heel ernstigs. Men ging de integriteit van elkaars opvattingen in twijfel trekken. Elkaar moreel de maat nemen. Praten over elkaar, in plaats van met elkaar. Vaak ook via de media. Eigenlijk tot op de dag van vandaag.’

Gepassioneerd verhaal

Tom Scheepstra, voorzitter van de jongeren van het CDJA, had tevoren gezegd dat Hoekstra ‘de speech van zijn leven’ moest geven. Hij verwoordde daarmee de hoop van velen dat Hoekstra een ‘gepassioneerd’ verhaal zou houden. Gelet op het met enige regelmaat onderbreken van de speech door applaus uit de zaal, slaagde Hoekstra daarin. Hij zei zich ook zelf de vraag te hebben gesteld of hij niet ‘te zakelijk’ had geopereerd in de aanloop naar de verkiezingen.

De CDA-leider noemde ‘eigentijds verbinden’ en ‘moderne solidariteit’ als kerntaken van zijn partij, die ook binnen de eigen kring gepraktiseerd moeten worden. ‘Elkaar gewoon bellen en met elkaar de dialoog aangaan, en ons uiteindelijk verenigen achter één vaandel.’ Anders dan D66-leider Sigrid Kaag, maandag in de HJ Schoo-lezing van weekblad EW, zag Hoekstra geen bezwaar in ‘bij elkaar op de koffie gaan’. Over de formatie liet hij zich in zijn toespraak alleen kort uit: het CDA zal zich constructief opstellen, ‘de aanvechting om de oppositie in te gaan’ negeren ‘en verantwoordelijkheid nemen voor Nederland'.

Een groep verontruste partijleden had het extra congres bij elkaar geroepen om de misère in de partij te bespreken. Dat dit uitgerekend gebeurde op de dag dat twintig jaar 9/11 werd herdacht, daar moest volgens dagvoorzitter en Zeeuws gedeputeerde Jo-Annes de Bat niets achter worden gezocht. ‘Dit was de eerste zaterdag waarop in alle regio’s de zomervakantie voorbij zou zijn’, verklaarde hij de timing.

Het congres was georganiseerd als een geplaceerd evenement, waarbij 1.300 leden aanwezig konden zijn. Met gezondheidsverklaring, corona check en legitimatie bij de deur, in een zaal die in acht vakken was ingedeeld. Leden werden geacht van half tien tot vier uur in hun vak te blijven, bezoekjes aan de koffiebar en de wc daargelaten. Het Wilhelmus aan het begin van het congres mocht niet worden meegezongen.

Drie rapporten

Gesproken werd er wel, veel zelfs, want stof was er voldoende. Partijcoryfeeën als Yvonne van Rooy, Richard van Zwol en Liesbeth Spies schreven drie rapporten waarin de malaise uit het rampjaar werd geboekstaafd. De moeizame lijsttrekkersverkiezing, de schimmige lijsttrekkerswissel daarna, de slechte verkiezingsuitslag, de vertroebelde partijcultuur, het dramatische vertrek van stemmenkanon Pieter Omtzigt, het afgetreden partijbestuur - het leidde allemaal tot de vraag: waartoe is het CDA op aarde?

Om zijn kiezers lokaal, regionaal en landelijk te representeren, is het logische antwoord op die vraag. Maar met nu veertien zetels in de Tweede Kamer en onderlinge verdeeldheid in de achterban is het CDA geen grote, stabiele middenpartij meer. Het ledental liep terug van 67 duizend in 2010 naar 37 duizend nu. Een lid verwoordde bij een van de microfoons een onder velen levende wens: dat het CDA ‘weer een ouderwetse middenpartij zal worden’.

Daar is nog wel het een en ander voor nodig. Verdeeldheid bleek er bijvoorbeeld te zijn over het terughalen van IS-vrouwen en hun kinderen uit Syrië. Oud-Kamerlid Chris van Dam pleitte er vurig voor, huidig Kamerlid Anne Kuik bleef volharden in het standpunt dat berechting in de regio voorop staat. Een resolutie voor repatriëring werd uiteindelijk met 150 stemmen verschil aangenomen - een tik op de neus voor de partijleiding.

De oproep van de CDJA-jongeren om het afschaffen van het leenstelsel en compensatie voor de ‘pechgeneratie’ in een eventueel regeerakkoord te regelen, kreeg onder luid applaus zelfs overweldigende steun van het congres. De partij is altijd tegen het afschaffen van de basisbeurs geweest, maar heeft ook de traditie om een congres geen breekpunten in een formatie te laten formuleren. Gedwongen door zijn achterban heeft Hoekstra, die dit ontraadde, zo’n breekpunt nu wel.

Eilandencultuur

Wat ook nodig is voor heling van alle wonden, is tijd, zo betoogde interim-voorzitter Marnix van Rij. Hij typeerde beeldend de toestand in het CDA waarop hij stuitte, nadat hij in april terugkeerde als regeringscommissaris uit Sint Eustatius. ‘Ik trof een nog grotere eilandencultuur aan dan in de Caribische archipel.’ Het vertrek van Omtzigt noemde hij ‘een zeer pijnlijk moment voor het CDA’. Omtzigt zelf meldde de dag voor het congres droogjes op Twitter: ‘Mijn nieuwe site staat nu online.’ Daarmee onderstrepend dat hij echt niet terugkeert in de boezem van de partij.

Van Rij zei dat hij in zijn vorige periode als CDA-voorzitter (1999-2001) een vurig voorstander van lijsttrekkersverkiezingen in de partij was. Nu niet meer. ‘De dag nadat onze partijleider Sybrand Buma vertrok om burgemeester van Leeuwarden te worden, wat hem zeer gegund was, had duidelijk moeten zijn wie zijn opvolger was.’

Spies gaf vier trefwoorden die na haar rondgang door de partijgelederen waren blijven hangen. ‘Betrokkenheid, verdriet, boosheid en onmacht.’ Zij waarschuwde dat ‘niet alles ineens met een toverstafje beter zal worden’. Toch werd het allerminst zo’n dramatisch congres als in oktober 2010 in de Rijnhal in Arnhem, waar de voorgenomen samenwerking met de PVV de emoties hoog deed oplopen.

Oud-partijvoorzitter Ruth Peetoom (2011-2019) zei dat zij na de verkiezingsnederlaag van 2010 (van 41 naar 21 zetels) en dat beruchte congres deed wat zij kon om de partij weer ‘op poten’ te zetten. ‘Maar het moet wel gezien worden.’ Oud-Kamerlid Madeleine van Toorenburg: ‘Wij zijn als leden onze eigen ambassadeurs, we moeten onszelf in de zon zetten.’ Ook Spies riep op tot hernieuwd zelfvertrouwen. Hugo de Jonge formuleerde de hamvraag voor de leden zo: ‘Word je bitter of word je beter?’

Of het goed komt met het CDA, moet blijken. Veel hangt af van het verdere verloop van de kabinetsformatie. Op 11 december houdt het CDA zijn volgende congres. Dan worden een nieuw landelijk bestuur en een nieuwe partijvoorzitter gekozen. In maart dienen zich al de verkiezingen voor de gemeenteraden aan. Menig CDA’er houdt ook na dit overwegend verzoenende congres zijn hart vast.

