Verzoek 88 namen openbaar te maken in moordzaak Peter R. de Vries afgewezen

De straten rondom het leidsepleinwerden afgesloten, na de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries op 15 juli 2021. Beeld Joris van Gennip

Op aandringen van het Openbaar Ministerie zijn de namen van al deze mensen weggelakt uit het strafdossier, om veiligheidsredenen. Volgens Ronald van der Horst, advocaat van verdachte Delano G., is daardoor nauwelijks te controleren of alles in deze zaak op de juiste manier gebeurt. ‘Bij wijze van spreken kan dit hele strafdossier van kaft tot kaft zijn geschreven door één iemand’, zei hij vorige week tijdens een procedurele zitting. ‘We weten het gewoon niet, want iedereen is anoniem.’

Het OM verzette zich tegen zijn verzoek, mede omdat verklaringen een marginale rol zouden spelen in de bewijsvoering. De verdachten Delano G. en Kamil E. zijn voor, tijdens en na het neerschieten van De Vries gezien in de omgeving van de tv-studio van RTL Boulevard, waar het slachtoffer net voor de moord was. Ook zijn de twee vastgelegd op camerabeelden. In hun vluchtauto is een flinke hoeveelheid belastend materiaal aangetroffen, waaronder het moordwapen.

Bevoegde personen

De rechtbank is het met Van der Horst eens dat ‘herleidbaar’ moet zijn dat politiemensen, officieren van justitie, rechters-commissarissen en deskundigen de functie hebben zoals die in het dossier staat vermeld, maar daarvoor is het niet noodzakelijk dat hun namen worden geopenbaard. Het strafdossier moet worden aangevuld met verklaringen van ‘bevoegde personen’, vinden de rechters, die met hun eigen naam en functie ‘verantwoordelijkheid nemen voor de hoedanigheid van de geanonimiseerde personen’. Zo dient de leidinggevende van betrokken politiemensen te verklaren dat zij bevoegde opsporingsambtenaren zijn, wat hun rang is en bij welk politieonderdeel ze werken.

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak van Delano G. en Kamil E. wordt verwacht op 7 en 15 juni. De uitspraak staat gepland in juli, een jaar nadat De Vries werd neergeschoten.