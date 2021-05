Verzet tegen voorstel om statushouders met looproute om villawijk Oegstgeest te leiden: ‘Dit is racistisch’

Het Wilhelminapark in Oegstgeest. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Volgens CDA-fractievoorzitter Eibertjan van Blitterswijk komt de afwijkende route tegemoet aan ‘gevoeligheden in de wijk’, zo zei hij afgelopen donderdag tijdens een raadsvergadering. Daarin werd een meerderheid beklonken voor de toekomstige vestiging van 175 statushouders en nog eens 80 ‘spoedzoekers’ in het Hoefijzergebouw, een voormalige ggz-instelling in Oegstgeest die al jaren leeg staat.

Als deze nieuwe bewoners straks naar het nabijgelegen winkelcentrum willen wandelen, loopt de kortste route via Wilhelminapark. De bewoners van deze ruim opgezette wijk met zijn chique herenhuizen vrezen dat de rust en veiligheid in gedrang komen.

Om deze mensen tegemoet te komen, stelde het CDA in de raadsvergadering een ‘alternatieve looproute’ voor. De statushouders zouden zo via een ommetje - met een boog om Wilhelminapark - alsnog het winkelcentrum bereiken. Daarvoor zou aparte bewegwijzering worden aangelegd.

Apartheid

Karin Rosdorff, de fractievoorzitter van Hart voor Oegstgeest (2 van de 19 zetels), reageerde furieus. Ze maakte tijdens de raadsvergadering de vergelijking met de apartheid in Zuid-Afrika, waarin witte mensen voor in de bus mochten plaatsnemen en zwarten achterin moesten. ‘Waarom zou je voor een bepaalde groep een andere route instellen?’, zegt ze maandag. ‘Ja, ik vind dat racistisch.’

‘Volslagen ongepast’, reageert CDA-fractievoorzitter Van Blitterswijk op deze aantijging. Hij is duidelijk geëmotioneerd over de mediastorm die zijn voorstel, ‘dat met eer en geweten is gedaan’, heeft veroorzaakt. ‘Het CDA heeft met volle overtuiging vóór de komst van statushouders en spoedzoekers in het dorp gestemd’, zegt hij. ‘Tegelijkertijd willen we ook verantwoordelijkheid nemen voor mensen die hun zorgen hebben geuit.’

Die zorgen zijn volgens Van Blitterswijk vooral gebaseerd op de toename van verkeer, waartegen de smalle doorgangsroute van en naar het Hoefijzergebouw niet bestand zou zijn. ‘Door mensen gebruik te laten maken van de naastgelegen doorgaande weg naar het winkelcentrum, houd je hier rekening mee.’

Aangepast

Om de gemoederen te sussen, werd de motie – bestaande uit twee punten – alsnog aangepast. Het verzoek tot een grondig verkeersonderzoek bleef staan, het voorstel voor een alternatieve looproute werd geschrapt. Ook omdat locoburgemeester en wethouder Jan Nieuwenhuis (tevens CDA) had laten weten dat het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) standaard rekening houdt met routering.

Het COA nuanceert dit. ‘Wat het COA op locaties doet, is loop- of fietsroutes aangeven voor haar bewoners naar bijvoorbeeld het centrum of voor kinderen naar school’, aldus woordvoerder Alet Bouwmeester. ‘Het COA kan en wil bewoners niet verplichten een bepaalde route te volgen.’

Ook bewoners van Wilhelminapark zijn nooit voorstander geweest van een alternatieve looproute voor statushouders, beklemtoont Joost Geluk, de 70-jarige voorzitter van de Stichting Behoud Wilhelminapark en Geesten. ‘We willen geen apartheid. Zo zitten de mensen hier ook niet in elkaar.’

Tegelijkertijd wil Geluk waken voor de rust in de wijk, waar mensen wonen die daar ‘een hoop geld aan hebben uitgegeven’. Ook het veiligheidsaspect speelt mee, geeft hij toe. ‘Het is niet zo dat we denken dat er zometeen allemaal moordenaars rondlopen, maar je weet nooit wat er gebeurt. Het zijn toch mensen met een rugzakje.’

Als het aan de bewoners van Wilhelminapark ligt, wordt het geplande aantal bewoners in het Hoefijzergebouw teruggebracht naar maximaal 80. Dat die vervolgens door de wijk lopen, is volgens Geluk geen enkel probleem. ‘Dat heb je gewoon te accepteren.’