Verzekeren tegen schade door stormen en overstromingen ‘op termijn onbetaalbaar’

Inwoners ruimen puin na de wateroverlast in Valkenburg aan de Geul, waar hevige regenval en overstromingen in juli vorig jaar veel schade veroorzaakten. Beeld Marcel van Hoorn / ANP

In februari was het nog raak toen de stormen Dudley, Eunice en Franklin over het land raasden. Bomen vielen om, auto’s raakten beschadigd, en dakpannen, gevelplaten en zonnepanelen vlogen van de daken. Verzekeraars ontvingen voor miljoenen euro’s aan schadeclaims; bij ASR liepen de kosten op tot 38 miljoen euro.

De schade van dergelijk noodweer vergoeden lukt nog wel tegen de huidige premies, maar in de toekomst is dat volgens ASR-bestuursvoorzitter Jos Baeten een ander verhaal. ‘Als we er niet in slagen om de negatieve impact op het klimaat te draaien, zullen de prijzen van schadeverzekeringen enorm omhooggaan.’

Niet meer te betalen

In dat geval is een schadeverzekering niet meer voor iedereen weggelegd, voorspelt Baeten. ‘Er kan een moment komen dat het voor veel mensen niet meer te betalen is. Dat zal niet binnen enkele jaren aan de orde zijn, maar ik denk dat wij het nog wel mee gaan maken.’

Baeten rekent op meer animo om het klimaatprobleem aan te pakken. ‘Je kunt niet eenzijdig zeggen: dit is wat we gaan doen, zo gaan we het doen en dat zijn de gevolgen. Je moet echt met elkaar om de tafel hierover. Dat wordt nu een beetje gedaan.’

De topman deed zijn uitspraken woensdag bij de presentatie van de halfjaarcijfers van ASR. De operationele winst van de verzekeringsmaatschappij liep door de kosten van de stormschade wat terug. In de eerste helft van dit jaar komt die uit op 513 miljoen euro, in dezelfde periode een jaar eerder was dat nog 532 miljoen.