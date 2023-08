Verzekeraars doen fatbikes in de ban vanwege het grote aantal diefstallen

Fatbikers in de buurt van Amsterdam Centraal. Beeld Lina Selg

In Amsterdam wordt volgens de ANWB zelfs 90 procent van de fatbikes van zijn klanten gestolen. De fatbikes zijn kostbaar, nieuw kosten ze twee- tot drieduizend euro. De diefstallen hebben ertoe geleid dat de verzekeraar acht keer zo veel schade moet vergoeden dan aan premies binnenkomt. Vanaf volgende maand sluit de ANWB geen nieuwe verzekeringen meer af. Fatbikers met een langer lopend contract behouden de verzekering. Momenteel zijn zo’n tienduizend fatbikes bij de ANWB verzekerd.

Behalve de ANWB zijn ook ASR en Aegon (sinds de overname één bedrijf) en Kingpolis gestopt de fatbike te verzekeren. De ANWB ziet behalve in de grote steden ook veel diefstallen in grensregio’s. Gestolen fietsen kunnen door de Nederlandse politie relatief makkelijk worden opgespoord aan de hand van het serie- of framenummer in het opkopersregister van de politie. Eenmaal over de grens kan dat niet meer. De nationale politie stelde maandag in De Telegraaf dat er maandelijks ‘duizenden’ e-bikes door Oost-Europese criminelen over de grens worden vervoerd.

Beter slot

Mede-eigenaar van de Nederlandse fatbikeproducent Knaap, Robin Cats, noemt het besluit van de ANWB ‘abrupt’. ‘Het is onwijs vervelend dat fatbikes zoveel gestolen worden, maar het was beter geweest eerst strengere regels toe te passen.’

Zo wijst Cats erop dat de ANWB tot dusver fatbikes verzekerde als die met zogenoemde ART 2-sloten verzekerd zijn, de lichtste fietssloten. Hij had liever gezien dat de ANWB van klanten had geëist dat fatbikes beveiligd worden met een slot met het keurmerk ART4 of -5, sloten die nu doorgaans voor scooters of motoren worden gebruikt.

De ANWB gaat onderzoeken of het in toekomstige polisvoorwaarden strengere eisen kan stellen aan de beveiliging van de fiets, maar gezien de hard gestegen kosten moest de stekker er nú al uit. ‘De brand is zo groot dat we eerst moeten blussen voordat we weer verder gaan bouwen’, zegt ANWB verzekeringen-woordvoerder Klaas Kregel.

Cats voelt een verantwoordelijkheid iets aan de diefstal te doen. ‘Wij zijn bezig met een app waarmee je de fatbike ook kunt volgen. Daar komt een knop bij waarmee je de e-bike kan laten uitvallen, daarna doet-ie het ook niet meer. Dat kan echt wel helpen.’

Opgevoerd

Elektronische fietsen zijn de afgelopen jaren populairder geworden. Afgelopen jaar was volgens de Bovag 57 procent van de verkochte nieuwe fietsen een e-bike. Marktonderzoeker Multiscope concludeerde vorig jaar dat er in Nederland vijf miljoen e-bikes zijn. Hoeveel daarvan fatbikes zijn is moeilijk te zeggen; een deel wordt volgens de ANWB woordvoerder door de consument direct uit China geïmporteerd.

E-bikes als de fatbike profiteren onder meer van de strengere regulering van de scooter. Vanaf januari dit jaar moeten berijders van alle scooters een helm op. Bovendien moeten in grote delen van Amsterdam en Utrecht scooters naar de rijbaan, wat veel scooterrijders onprettig vinden.

Het verzekeren van fatbikes wordt volgens de ANWB ook duurder vanwege een toenemend aantal ongelukken. De fietsen gaan van zichzelf hard, 25 kilometer per uur, maar worden na aanschaf vaak opgevoerd. Producenten proberen dat tegen te gaan, zegt Cats. ‘We gaan over op een motorsysteem met software waardoor je gewoon niet boven de 25 of 26 kilometer per uur kan. Maar tegen mensen die de fatbikes zelf thuis helemaal ombouwen, kunnen we niets doen.’

Toch zijn het volgens hem meestal geen Nederlandse fatbikes die met meer dan 30 kilometer per uur voorbij scheuren op het fietspad. ‘Meestal komen die direct uit China.’