Verzekeraar VGZ wil onderzoek naar export medicijnen te midden van tekorten

Het medicijntekort steeg in 2018 opnieuw, bleek uit cijfers van apothekersvereniging KNMP. 769 medicijnen - van een bloeddrukverlager tot de anticonceptiepil - waren minstens twee weken achter elkaar niet leverbaar. En hoewel landen als Frankrijk en België ook worstelen met medicijntekorten, zijn die in Nederland heviger dan elders, zei Eric Janson, directeur van de apothekersorganisatie KNMP, in de Volkskrant.

Dat komt onder andere door de lage prijs, daarover zijn apothekers, groothandels en fabrikanten het eens. Fabrikanten krijgen in andere landen betere prijzen. Door het inkoopbeleid van zorgverzekeraars en wettelijke prijsbeperkingen is sinds 2011 2,5 miljard euro op geneesmiddelen bespaard, schreef minister Bruno Bruins voor Medische Zorg vorige maand aan de Kamer.

Trouw schrijft dat er nog een andere reden is voor het medicijntekort. Jan Broeren, voorzitter van de belangenvereniging voor kleinere geneesmiddelenproducenten GLN, zegt in die krant dat volgens hem een aantal apothekers ‘gecoördineerd grotere hoeveelheden medicijnen bij de groothandel bestelt en exporteert’. ‘Dan is de groothandel te goeder trouw, maar zijn het de apothekers die planmatig bij verschillende groothandels wegkopen. Er gaan geruchten dat het om veertig tot honderd apothekers gaat. Veertig wordt door meerdere mensen als ondergrens genoemd.’

Branchevereniging KNMP kan de geruchten niet bevestigen. Zorgverzekeraar VGZ kent de verhalen ook, maar de verhalen komen voornamelijk ‘off the record’. Daarom wil de verzekeraar een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van medicijntekorten in Nederland. ‘Zolang we niet weten hoeveel voorraden we in Nederland hebben en hoeveel daarvan naar het buitenland verdwijnt, weten we ook niet in hoeverre de export de tekorten veroorzaakt. De schimmigheid rond de export kun je alleen doorbreken door opener te zijn', aldus de woordvoerder in Trouw.