Verwoestende bosbranden rukken op naar buitenwijken Sydney

De brandweer verwacht dat het zeker tot eind volgende week duurt voordat de branden onder controle zijn. Beeld AFP

Het vuur eiste dinsdag geen mensenlevens, maar onder controle is de ramp nog lang niet. Sydney, een stad van vijf miljoen inwoners, wordt vanaf verschillende punten bedreigd door vuurzeeën die ongecontroleerd blijven voortrazen. In de oostelijke provincie New South Wales braken ook 300 nieuwe branden uit.

Voor de komende dagen biedt de weersverwachting met windstoten van 80 kilometer per uur geen troost. De brandweer verwacht dat het zeker nog tot eind volgende week duurt voordat ze de hevigste branden enigszins meester is.

De rampgebieden liggen in de voor Australische begrippen dichtbevolkte provincies. Zeshonderd scholen in de buurt van bossen zijn gesloten. De bevolking maakt zich op voor evacuatie of is al vertrokken. ‘Het laatste wat we willen zijn massale evacuaties in moeilijk bereikbare gebieden, met het risico op verstopte wegen, waardoor mensen in hun auto’s voor onze ogen verbranden’, aldus Shane Fitzsimmons, commissaris van de plattelandsbrandweer tegen persbureau Associated Press.

Reservisten

Het grote aantal onbeheersbare bosbranden heeft de autoriteiten overweldigd. Het leger bereidt zich nu voor op mobilisatie, een van de grootste militaire operaties voor Australië in vredestijd. Zelfs reservisten zijn voor het eerst in de Australische geschiedenis verplicht te helpen bij het bluswerk.

Dinsdag brandden opnieuw tientallen huizen af. Honderden mensen, sommigen dakloos door het vuur, gingen in Sydney de straat op om aandacht te vragen voor klimaatverandering. Volgens meteorologen begint het bosbrandenseizoen eerder dan normaal en duurt het veel langer. Grote delen van de gebieden die nu door bosbranden worden getroffen, worden al drie jaar lang geteisterd door harde wind en extreme droogte.