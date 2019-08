Verwijdering van ‘lekkende ambtenaar’ toont hoe hard het Brexit-spel wordt gespeeld in Westminster

De belangrijke man achter Johnson, topadviseur Dominic Cummings, treedt keihard op tegen klokkenluiders. Beeld Reuters

Het gaat om Sonia Khan, de media-adviseur van minister van Financiën Sajid Javid. Volgens Boris Johnsons topadviseur Dominic Cummings had ze te veel contact met haar oude baas Philip Hammond en diens voormalige stafleden. Deze EU-gezinde oud-bewindsman wil er alles aan doen om een akkoordloos vertrek van de Britten uit de EU te voorkomen. Volgens de Daily Mail heeft donderdagavond een felle woordenwisseling plaatsgevonden tussen Cummings en Khan. Hij eiste onder meer inzage in haar mobiele telefoons.

Vervolgens verzocht hij de agent die Downing Street bewaakt om de adviseur naar de uitgang te escorteren. Haar toegangspas werd met onmiddellijke ingang ingetrokken. Khan ontkende alle aantijgingen. Een regeringswoordvoerder verklaarde vrijdag dat ze er niet van wordt beschuldigd overheidsdocumenten te hebben doorgespeeld naar de pers, zoals eerder gedacht. Na zijn aantreden had Cummings gezegd dat hij keihard zal optreden tegen klokkenluiders. ‘Eén lek en je bent weg’, luidt zijn motto.

Schadelijk rapport

De Sunday Times wist twee weken geleden de hand te leggen op een rapport met de codenaam Operation Yellowhammer. Daarin staat dat een No Deal-Brexit onder meer zal leiden tot voedseltekorten, eindeloze files en zeeslagen tussen vissersboten. Volgens de regering gaat het om een verouderd document waarin wordt uitgegaan van het slechtst denkbare scenario. Het uitlekken van het rapport bracht premier Boris Johnson in verlegenheid aan de vooravond van diens ontmoeting met bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron.

De verdenking ging meteen uit naar EU-gezinde oud-ministers en hun loyale assistenten, zoals Khan. Het voorval is gênant voor minister Javid, temeer omdat de bewindsman niet van tevoren was ingelicht over de actie die Cummings zou ondernemen tegen zijn medewerkster. Khan is de vierde adviseur in een maand die de deur is gewezen.

Er loopt momenteel nog een intern onderzoek naar de identiteit van de Downing Street-medewerker die de pers woensdagochtend op de hoogte stelde van Johnsons plan om het parlement naar huis te sturen.

Paranoïde

De verdaging van het parlement en het harde, bijna paranoïde optreden tegen adviseurs zijn tekenen dat het spel momenteel hard wordt gespeeld in Westminster. Cummings heeft een heilig doel: de Brexit voltooien, en dat doel heiligt alle middelen. Net als de referendumcampagne ziet hij deze fase van de Brexit bijna als een oorlog. Hij probeert ervoor te zorgen dat EU-gezinde Conservatieven zoveel mogelijk op de televisie komen, zeker de meest elitaire onder hen. Hij is er stellig van overtuigd dat het zijn baas Johnson in de kaart speelt.

Ook de luidruchtige weerstand tegen de prorogatie (tijdelijke schorsing van het parlement) kan Cummings, die weinig op heeft met politici (‘egomaniacs’, noemt hij ze), weinig schelen. Inmiddels zijn er al drie juridische procedures gestart en komt er een weekeinde van onvrede aan. Met instemming van Labour-leider Corbyn zullen zijn aanhangers wegen in de grote steden gaan blokkeren.

Komende week begint in het Verenigd Koninkrijk een grote overheidscampagne met de slogan ‘Get Ready’ om de Britten voor te bereiden op een No Deal, zo onthulde The Times.