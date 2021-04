Verwarring rond testplicht aan de Duitse grens: mogen de kinderen nog wel zomaar naar oma?

Annie Elting woont in het Duitse Suderwick. Door de maatregelen kan ze geen boodschappen doen bij de Jumbo aan de overkant in Dinxperlo. Beeld Raymond Rutting / De Volkskrant

Ze werden er volkomen door verrast, zegt de Twentse ondernemer Jurgen Keizers. Maar er is geen ontkomen aan: sinds deze week moet hij al zijn 45 Nederlandse werknemers die werken bij de Duitse vestiging van zijn bedrijf elke drie dagen op corona laten testen. Dat kost hem duizenden euro’s per week. ‘Jammergeld.’

Begin deze week wees de Duitse regering Nederland aan als ‘hoogrisicogebied’ vanwege de oplopende coronabesmettingen. Het aantal besmettingen per 100.000 inwoners ligt momenteel in Nederland ruim twee keer zo hoog als in Duitsland. Daarom moeten Nederlanders die Duitsland in willen sinds dinsdag een negatieve coronatest kunnen laten zien van niet ouder dan twee dagen. Langs de hele grens zitten vele bewoners en ondernemers sindsdien net als Keizers in een onwerkelijke situatie.

Maar nergens levert het zulke absurde taferelen op als in Dinxperlo. Dit dorp in de Achterhoek grenst aan de Duitse buurgemeente Suderwick. De grens loopt dwars door de straat, zegt burgemeester Anton Stapelkamp van Aalten, waar Dinxperlo onder valt. ‘De straat is Nederlands grondgebied, maar de stoep aan de zuidkant is Duitsland.’

Boodschappen doen in twee landen

De inwoners doen hun boodschappen in twee landen. Aan de ene kant van de straat zit de Nederlandse Jumbo, aan de overkant is de Duitse Penny Markt, de bakker en het benzinestation waar Nederlanders goedkoop kunnen tanken. Aan de overkant van de grens wonen honderden Nederlanders die hun kinderen vaak in Nederland naar school brengen. Er zijn veel gemengde huwelijken, families wonen aan beide kanten van de grens.

‘Ik sprak een gescheiden stel met twee kinderen die ieder aan de andere kant van de grens wonen’, zegt Stapelkamp. ‘Moeten die zich nu alle vier twee keer per week laten testen als ze bij elkaar over de vloer komen? Vooral voor mantelzorgers, bezorgdiensten en grenswerkers is het lastig.’

Donderdagmiddag zagen ook de de autoriteiten in dat dit niet langer ging. Zij maakten bekend dat voor Dinxperlo/Suderwick een uitzondering wordt gemaakt op de inreisbeperkingen. De details voor deze regeling, die zo snel mogelijk moet ingaan, worden nog uitgewerkt, aldus een woordvoerder van de districtsregering in Münster.

Intussen zijn de onrust en verwarring er langs de rest van de grens niet minder om, zegt Marie-Lou Perou, woordvoerder van de Euregio in Gronau, een samenwerkingsverband van gemeenten en andere overheden in de grensstreek. Sinds Pasen staat de telefoon bij hen roodgloeiend. Burgers en bedrijven willen weten waar ze aan toe zijn. Mag je nog wel je ouders aan de andere kant van de grens bezoeken? Mogen de kinderen nog naar opa en oma?

Er zijn nogal wat uitzonderingen op de regel. Zo geldt de testplicht niet voor doorreizigers. Voor pendelaars die vanwege werk, opleiding of het verzorgen van familieleden regelmatig de grens over moeten, mag de test maximaal drie dagen oud zijn. Voor ouders die hun kinderen naar school brengen, geldt de testplicht niet.

Kosten: 90 euro

Wat daarbij ook een rol speelt, zegt Perou, is dat in Duitsland burgers zich één keer per week gratis kunnen laten testen. Nederland kent zo’n regeling niet: wie hier een bewijs wil hebben, moet een test doen bij een commercieel bureau. Dat kost zo’n 90 euro.

Voor een bedrijf loopt dat al snel in de papieren, zegt Keizers, eigenaar van Easy Sanitary Solutions, dat alles levert voor de badkamer. ESS heeft een vestiging in Oldenzaal, maar ook een in Gildehaus, net over de grens. Met Pasen kreeg Keizers via een collega in Duitsland te horen dat dat land reisrestricties ging invoeren.

‘Tweede Paasdag ben ik meteen gaan bellen, want wij wisten er niks van af en waren nergens op voorbereid.’ Keizers wist een commercieel testbureau op te trommelen dat dinsdag al zijn personeel heeft getest. ‘Dat kost mij zo’n negenduizend euro per week. Daar ben je mooi klaar mee.’

Martin Nieuwmeijer van Flexxolutions overkwam hetzelfde. Zijn bedrijf, dat overkappingen van dekzeil fabriceert, heeft zijn kantoor in Oldenzaal. Maar de productielocatie zit in Bad Bentheim, aan de andere kant van de grens. Daar werken zo’n 25 Nederlanders. ‘Dat was een probleem.’

Ook Nieuwmeijer schakelde in allerijl een testbedrijf in. Woensdag is zijn hele personeel getest. ‘Maandag moet dezelfde riedel dan weer overnieuw. En woensdag weer.’ Gepatrouilleerd wordt er niet of nauwelijks aan de grens, zegt Nieuwmeijer. De Duitse autoriteiten hebben aangekondigd dat alleen steekproefsgewijs wordt gecontroleerd. ‘Maar je kunt als serieuze werkgever niet zeggen: dan laat maar.’

Aanzuigende werking

In Dinxperlo is de onrust intussen ook nog niet helemaal geweken. Want hoe gaan die uitzonderingsregels er precies uitzien? Geen politiecontroles meer, is een van de genoemde oplossingen. Maar dan dreigt toch aanzuigende werking van reizigers die zonder test de grens over willen, vreest Stapelkamp. Gratis sneltesten langs de grens is een andere.

Maar de beste oplossing is volgens Stapelkamp toch dat Nederlanders zich aan de coronamaatregelen houden zodat de besmettingscijfers dalen en Duitsland de inreisbeperkingen kan opheffen. ‘Tot die tijd zeg ik tegen mijn inwoners: beperk je tot het meest noodzakelijke. Die Duitse broodjes, daar kun je wel even zonder.’