Verwarring over legale cocaïneproductie zet schijnwerper op Canadees drugsbeleid

Het blijkt te gaan om vergunningen voor de verkoop van kleine hoeveelheden cocaïne aan ziekenhuizen en apotheken. ‘Er zijn beperkte en zeer begrensde rechten voor bepaalde farmaceutische bedrijven om die stof te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en voor zeer specifieke, nauw voorgeschreven medische doeleinden’, aldus premier Trudeau.

Maar het misverstand is interessant, omdat het de discussie doet oplaaien over het verband tussen verslavingsproblematiek en het liberale drugsbeleid in British Columbia.

De meest westelijke staat van Canada is sinds een paar jaar centrum van een ‘overdoses epidemie’ die vooral wordt veroorzaakt door fentanyl, een synthetisch opiaat dat een vergelijkbaar effect heeft als morfine, maar dan vele malen sterker. In 2022 eiste fentanyl in British Columbia 2300 levens, omgerekend meer dan 6 per dag. De Canadese overheid schat dat er in totaal ongeveer 33 duizend Canadezen zijn gestorven door een overdosis fentanyl, sinds de drug in 2016 binnendrong op de Canadese markt.

In Vancouver, de zwaar door drugsoverlast geplaagde hoofdstad van British Columbia, pleit een groot deel van de bevolking al jaren voor de legalisering van harddrugs. Op 31 januari dit jaar kregen ze hun zin. Tenminste, een beetje. Sindsdien is het legaal om maximaal 2,25 gram in de rest van Canada verboden harddrugs te bezitten, of dat nou ecstasy is, cocaïne, heroïne, crack of fentanyl.

Experimenteel beleid

Wie deze limiet niet overschrijdt hoeft niet langer te vrezen voor arrestatie, boetes of gevangenisstraf. De beleidsmakers hopen dat de decriminalisering de drempel om hulp te zoeken zal verlagen. Ook wordt het op deze manier gemakkelijker voor drugsverslaafden om deel uit te maken van de maatschappij, omdat het bezit van een kleine hoeveelheid drugs niet langer een reden is voor ontslag of het beëindigen van een huurcontract.

British Columbia neemt daarbij een voorbeeld aan aan Portugal, dat al in 2001 soortgelijke maatregelen nam met een scherpe daling in het aantal drugsdoden tot gevolg. Ook in de Amerikaanse staat Oregon, dat in 2020 harddrugsbezit legaliseerde, zijn de eerste resultaten veelbelovend.

De staat aan de Canadese westkust kent zelf ook een lange traditie in experimenteel drugsbeleid. In 1959 opende in Vancouver de eerste methadonkliniek ter wereld zijn deuren en in de decennia erna was de stad voorloper in projecten waarin drugsverslaafden zoveel mogelijk uit de criminele sfeer werden gehaald. De stad kende al vroeg centra waar mensen schone spuiten konden krijgen en onder veilige omstandigheden konden gebruiken.

Maar de pogingen tot decriminalisering hebben nooit geleid tot een einde aan of zelfs maar vermindering van het drugsprobleem in British Columbia, een uitgestrekte staat met het hoogste percentage inwoners met inkomsten onder de armoedegrens, waaronder veel inheemse Canadezen.

Drugspolitiek

Volgens Pierre Poilievre, de conservatieve Canadese oppositieleider en de voornaamste rivaal van Justin Trudeau, maken progressieve politici de staat juist tot magneet voor drugsverslaafden van elders. Hard bewijs voor die stelling ontbreekt, maar het weerhield Poilievre er niet legale drugsbezit direct na de invoering een mislukt experiment en ‘opzettelijk beleid van onze woke regering om de straten te overspoelen met door de belastingbetaler gefinancierde drugs en gemakkelijke toegang tot deze gifstoffen.’

Zolang Canada’s drugsprobleem niet krimpt maar groeit, blijven drugs een riskant onderwerp voor progressieve politici. Het was dan ook de sociaaldemocratische premier van British Columbia, David Eby, die nog voor premier Trudeau zijn verbijstering uitdrukte over de verkeerd begrepen persberichten van de farmaceuten Adastra Labs en Sunshine Earth labs over de productie en verkoop van cocaïne. Eby liet onmiddellijk weten dat er geen verband bestond tussen de aankondiging van de bedrijven en ‘het experiment’ dat sinds kort plaatsvindt in zijn staat.

Volgens de economisch platform Bloomberg lijkt het er los van dit incident op dat Trudeau voorzichtiger is geworden in zijn drugspolitiek. Het legaliseren van cannabis en was in 2018 een van zijn grote politieke successen. Maar de afgelopen maanden zei de Canadese premier een aantal keer nadrukkelijk dat een algehele legalisering van harddrugs voor hem geen optie is. Volgens Bloomberg volgt Canada daarmee de internationale trend die meer dan een paar jaar geleden neigt naar een harde ‘oorlog tegen drugs’.