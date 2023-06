Verwarring na dodelijke schietpartijen aan grens Israël en Egypte

Een ambulance verlaat de Israëlische basis Mount Harif vlakbij de grens met Egypte. In een zeldzaam incident vonden daar drie Israëlische militairen en een Egyptische grenswacht de dood. Beeld AFP

De doden vielen zaterdag aan de lange grens van Israël met de Egyptische Sinaïwoestijn, op enkele tientallen kilometers ten zuidoosten van de Palestijnse Gazastrook. Volgens Israël was er sprake van een terroristische aanval waarbij twee Israëlische militairen werden doodgeschoten. De derde dode viel na een achtervolging, in een vuurgevecht waarbij ook een Egyptische grenswacht werd gedood. Israëlische bronnen noemden de Egyptenaar ‘de dader’. Volgens Egypte hielden de schietpartijen verband met drugssmokkel en zou de Egyptische grenswacht op Israëlisch grondgebied zijn beland toen hij drugssmokkelaars achtervolgde.

Over de auteur

Michel Maas is buitenlandredacteur van de Volkskrant. Eerder was hij oorlogsverslaggever en correspondent in Oost-Europa en in Zuidoost-Azië.

De grens tussen Israël en Egypte geldt als redelijk rustig, sinds beide landen in 1979 een vredesakkoord sloten. Soms schieten drugssmokkelaars op Israëlische soldaten. In de Sinaï zijn verder ook radicale slamitische groeperingen actief. Schietpartijen tussen militairen van beide zijden komen zo goed als nooit voor. Vooralsnog willen beide landen daarom geen diplomatiek schandaal creëren rond de schietpartijen.

Klopjacht

Pas zondag begon er een klein beetje duidelijkheid te komen over wat zich de dag tevoren precies had afgespeeld. Israëlische bronnen meldden dat twee soldaten (een man en een vrouw) waren doodgeschoten bij een afgelegen grenspost in de woestijn. Hun lichamen werden pas na enkele uren gevonden, toen ze niet antwoordden op radio-oproepen. Het Israëlische leger zette na de ontdekking een klopjacht in, en met een drone werd volgens legerbronnen een verdacht individu opgespoord, op anderhalve kilometer van de grens.

Toen militairen de man benaderden, begon deze te schieten. Daarbij kwam de derde Israëlische militair om het leven. Ook de Egyptische grenswacht werd gedood. Reuters citeert zondag de Israëlische luitenant-kolonel Richard Hecht, die zei dat Israëlische militairen zaterdagnacht, voorafgaand aan de dodelijke schietpartijen, een poging tot drugssmokkel hadden verijdeld.

Netanyahu eiste zondag van Egypte volledige opening van zaken: ‘Israël heeft een duidelijke boodschap aan Egypte gestuurd. We verwachten dat het gezamenlijk onderzoek uitputtend en degelijk zal zijn.’ De Egyptische autoriteiten bleven er voorlopig bij dat hun grenswacht drugssmokkelaars had achtervolgd en daarbij was omgekomen. Reuters beriep zich zondag op ‘twee Egyptische bronnen’ die meldden dat Caïro familieleden en collega’s van de gedode grenswacht had ondervraagd. De autoriteiten zouden onder meer hebben geïnformeerd naar de geestelijke gezondheid van de grenswacht. Ook werd gevraagd naar zijn politieke ideeën.