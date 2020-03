Verwarring alom: mogen kinderen wel of niet samen buitenspelen? ‘Mensen moeten zelf nadenken’

Jennifer van Montfoort is met haar kinderen uitgeweken naar de Bosspeeltuin in het Utrechtse stadsdeel Leidsche Rijn. Beeld Raymond Rutting

In de whatsappgroep van de buurt van Jennifer van Montfoort (35) werd in allerijl overlegd, toen zondag duidelijk werd dat de scholen zouden sluiten. De Utrechtse woont in een hofje waar een stuk of veertig kinderen elkaars deur platlopen. Bij elkaar thuis spelen mag vanaf nu niet meer, werd diezelfde avond besloten. Samen buitenspelen kan nog wel. ‘De kinderen moeten wel afstand houden’, zegt Van Montfoort. ‘Dus allemaal op hun eigen fietsje of eigen skelter.’

Omdat de Utrechtse het niet helemaal vertrouwt, heeft ze haar blonde dochtertjes Sarah (2) en Felina (7) dinsdag meegenomen naar de Bosspeeltuin in Leidsche Rijn. Met een knikje naar de grotendeels verlaten speeltoestellen: ‘Hier is het tenminste rustig.’

‘Het moeilijke is: eigenlijk weet je nooit of je het nou goed doet’, mengt een vrouw, die twee meter verderop naar de spelende kinderen zit te kijken, zich in het gesprek. Het blijkt de 68-jarige moeder van Jennifer. Zij houdt bewust een fikse afstand. ‘Maar je ziet hier ook gewoon opa’s en oma’s rondlopen die wel op hun kleinkinderen passen. Kan het dan toch? Weet je, ik vind het allemaal zo verwarrend. De een zegt dit, de ander zegt dat.’

Dubbelzinnig

Ouders worstelen: nu de zon eindelijk schijnt, willen hun thuiszittende kinderen graag naar buiten. Maar is dat wel verstandig? De overheid is er dubbelzinnig over. Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid was maandagochtend tegen de Volkskrant nog strikt: het is de bedoeling dat iedereen op anderhalve meter afstand van elkaar blijft. Daar houden kinderen zich doorgaans niet aan, dus nee, het is niet de bedoeling dat ze nog samenkomen. Later maandagmiddag zei een woordvoerder van het RIVM - onderdeel van hetzelfde ministerie - tegen persbureau ANP: ‘Kinderen kunnen gewoon met elkaar spelen. Zolang je maar niet met dertig mensen bij elkaar komt.’

Een dag later staat op de website van de Rijksoverheid: ‘Kinderen kunnen natuurlijk buiten spelen, maar vermijd grote groepen.’ En: ‘Zorg er wel voor dat je in groepen van buiten je gezin waar mogelijk 1,5 meter afstand houdt.’ Volgens de RIVM-website is op datzelfde moment nog het advies: ‘Kinderen kunnen prima met anderen spelen als ze géén klachten hebben zoals koorts, verkoudheidsklachten of hoest.’

Niet dichttimmeren

Dus wat is het nu? Het punt is, zegt hoogleraar virologie Marion Koopmans, dat je het antwoord op deze vraag niet kunt dichttimmeren. ‘Mensen moeten zelf nadenken. Als je buiten voetbalt zonder dat je met mekaar op een kluitje gaat staan, denk ik dat dat prima kan. Maar als je als ouder meent dat dat niet haalbaar is omdat kleine kinderen toch wel aan elkaar zitten, lijkt het me verstandiger weg te blijven uit de speeltuin. Je kunt daar als overheid geen algemeen geldende regels over uitvaardigen.’

Zo kan het dat in Heerlen het 5-jarige zoontje van Rob Geurden dinsdag beteuterd voor het raam staat te kijken hoe zijn vriendjes uit de straat vrolijk voorbijrennen. Zijn ouders zijn de enigen in de buurt die hun twee kinderen binnenhouden. Dat anderen dat niet doen, maakt het volgens Geurden wel ingewikkeld. ‘Ik vind het schrijnend voor mijn zoontje, want die wil graag meespelen. Als de buurkinderen hier dan belletje komen trekken, krijg ik het aan hem al helemaal niet meer uitgelegd natuurlijk.’

Moeder Kimberly Houweling uit Velserbroek houdt haar 7-jarige dochter deze dagen ook thuis. ‘Ik moest maandag naar de school van mijn dochter, waar ik haar spullen uit voorzorg door het raam kreeg aangereikt. Op het plein ernaast waren op datzelfde moment minstens dertig kinderen aan het spelen. Ik vind dat bizar.’ Andere ouders noemen haar reactie paniekerig en overdreven, zegt Houweling. ‘Maar ik vind dat we met zijn allen een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben.’

Twijfel overheerst

Vader Geurden merkt in zijn vriendengroep dat bij ouders de twijfel overheerst. ‘En dat komt door zo’n laffe mededeling vanuit de overheid van: je mag wel naar buiten, maar niet in een grote groep en zorg dat je elkaar niet aanraakt. Maar wat is een grote groep? En niet aanraken, dat werkt bij kinderen natuurlijk niet zo. Ik interpreteer zo’n zin dus als een advies tot binnenblijven, maar andere ouders interpreteren het anders.’

Dat wordt ook duidelijk in de Bosspeeltuin in Leidsche Rijn. Bij de schommel staan twee zeventigers die zoals elke week op hun kleinkinderen passen. ‘Ja, wij behoren tot de kwetsbare groep’, klinkt het, ‘maar we zijn gezond en onze thuiswerkende kinderen moeten toch wat.’

Bij de glijbaan verderop staat een stel dat het kinderfeestje van hun kersverse 2-jarige zondag gewoon vierde. ‘Vandaag is ze echt jarig, dus we hadden het liefst naar de Efteling gewild’, zegt moeder Esther van Zuijlen (31). Die bleek dicht, dus werd het deze speeltuin. Uit haar dochters hand vist ze een half afgekloven koekje, dat de blonde peuter ergens in de speeltuin heeft opgescharreld. ‘Niet opeten lieverd, dat is vies.’ Het overheidsadvies om grote groepen te mijden, vindt Van Zuijlen lastig te rijmen met het feit dat ze zelf nog naar haar werk moet, in de kinderopvang. ‘Daar zitten we toch ook met z’n allen op elkaar?’

Niemand aanraken

Ook kinderen zelf zijn door hun ouders met verschillende regels de straat opgestuurd. Zo mag de 10-jarige Lars, die in het Utrechtse Griftpark voetbalt met Brent (10), alleen nog maar met vrienden spelen. ‘Die zeggen het eerlijk als ze corona hebben.’ Brent moet op zijn beurt afstand houden. ‘Ik mag wel voetballen, maar zonder dat ruwe. Niemand aanraken dus.’

Fileine (9) en Noortje (10) zijn aan het skeeleren in Leidsche Rijn en mogen van hun ouders spelen in groepjes van maximaal vier. ‘Mijn ouders hebben niks gezegd’, zegt hun vriendinnetje Mette (8) wat beteuterd. En dan, om toch iets te kunnen inbrengen: ‘Maar ze zijn nu wel de wc aan het schoonmaken, die is heel vies omdat mijn broer diarree heeft.’ Is haar broer ziek, vragen haar vriendinnen. ‘Nee, hij eet gewoon te veel roze koeken.’