Verwarde Leidschendammer overleden na arrestatie

De man verkeerde maandag in een verwarde toestand in het huis van zijn ouders. Familieleden besloten daarop de politie te bellen. Die hield de man aan, waarbij hij zich zou hebben verzet. Op het politiebureau werd geconstateerd dat de man in een ‘zorgelijke toestand’ verkeerde en werd hij overgebracht naar het ziekenhuis.

Familieleden van de man beweren dat hij is overleden aan de verwondingen die hij opliep bij zijn arrestatie. Hij zou zich niet hebben verzet. Rijksrecherche is inmiddels een onderzoek begonnen naar de arrestatie en onderzoekt of deze volgens de regels is verricht.